行山客飛鵝山失足墮崖亡

墮崖的52歲女子姓劉，被發現時身體多處嚴重受傷，即場證實不治。現場消息稱，約10名男女於飛鵝山行山，至昨午2時許，劉於自殺崖附近峭壁，疑不慎跣腳，飛墮約20米下山崖，重傷昏迷，同行行山友人報警求助。消防及救護車接報後在飛鵝山道集合，拯救人員帶備攀山裝備，兵分多路往自殺崖及對下的峭壁，政府飛行服務隊直升機奉召到場，於上空盤旋協助搜索傷者位置。

約兩小時後，拯救人員在一處峭壁發現傷者，惟證實她已傷重不治。其後拯救人員將遺體包裹、固定於抬牀，並合力移往較平坦位置。至昨晚8時許，飛行服務隊直升機再次到場吊起抬牀，將遺體送往東區醫院。警方初步調查事件起因無可疑。

專家：自殺崖險要 不適宜遠足打卡

攀山專家鍾建民表示，自殺崖為陡峭的岩壁，前往路徑不明顯、多碎石，或會因前幾天下雨有路段濕滑，部分需手腳並用攀爬，甚為險要，不適合一般行山遠足或前往「打卡」。若接受過訓練、帶備足夠裝備的攀岩者，前往時應與經驗充足者同行，同時必須加倍小心，因沿途經過懸崖峭壁，若有任何錯失，都可能釀成嚴重意外。

2017年11月，一名女子與眾行山友人途經自殺崖附近時，疑不慎跣腳，飛墮數十米山崖峭壁，重傷昏迷，由飛行服務隊直升機救起送院，惟傷重不治。