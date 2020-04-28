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42人因病缺席中途離場 有考生「穩陣起見」帶病報到

【明報專訊】文憑試通識教育科試場之一港澳信義會慕德中學，昨有約200人赴考，他們須交健康申報表及通過體溫測試。校長陳漢明表示一名考生到場後申報有呼吸道病徵，陳引述考生稱是「穩陣起見」到試場報到，考生其後按校方要求離開，未有應試。

考評局回覆查詢稱，截至昨午3時，29名考生向公開考試資訊中心報告因病缺席考試；10名考生因發燒或有急性呼吸道感染徵狀，不獲准進入試場；另有3人因身體不適，考試期間離場。

考局：若發燒有病徵

開考前須電考試中心

考評局表示，考生若發燒或有急性呼吸道感染病徵，須於開考前致電公開考試資訊中心備案，不應勉強到試場應考，並應及早求醫；如考生因病或其他原因未能出席考試，可提供有效的醫生或相關證明文件，就有關卷別或科目申請成績評估。

本報記者昨早到港澳信義會慕德中學試場觀察，於兩卷之間的休息時段未見考生聚集，有考生到人少及空曠地方吃麵包。考試完結後，考務人員安排禮堂考生分批離開。

陳漢明表示，昨日考試流程順暢，惟個別考生忘記填寫健康申報表。他又說，考務人員在校門收取考生健康申報表時，發現有人填報自己有呼吸道感染徵狀，職員向該考生了解後，對方承認身體抱恙，已求醫並獲發病假紙，但按其學校老師意見，「穩陣」起見仍到試場學校報到。

相關字詞﹕中學文憑試 社交距離 通識 考評局 文憑試

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