港聞

港聞二

滯巴者接通知明上機 缺藥孕婦嘆無消息

【明報專訊】港府計劃安排包機接回滯留印度及巴基斯坦港人。有在巴基斯坦港人向本報表示，獲巴基斯坦駐港領事館通知，明天將有包機由首都伊斯蘭堡（Islamabad）回港。惟一名滯留當地、懷孕22周的巴裔港人稱仍未獲通知，患抑鬱症的她已將近缺藥，加上在當地未能產檢，急需回港。有專家認為，政府應安排返港者到指定地點檢疫。

精神病藥剩5天 當地限出行無法產檢

懷孕22周、滯留巴基斯坦自由克什米爾（Azad Kashmir）的巴裔港人Khan接受本報訪問稱，她透過立法員議員辦事處聯絡入境處，惟至昨日仍未收到包機消息。Khan稱自己患抑鬱症，目前只剩下5至6天分量抗抑鬱及抗精神病藥物，她亦患貧血，經常頭暈及呼吸困難。她說當地限制出行，未能到醫院產檢，「每天只是躺在牀上」。Khan以為自己會獲優先安排上機，但截至昨日仍未收到入境處或領事館通知，「我真的需要乘搭包機」。

同樣滯留自由克什米爾的巴裔港人Fazal則表示，巴基斯坦領事館昨以電郵通知他29日將有包機，由首都伊斯蘭堡（Islamabad）回港，但未有時間及到機場的交通安排；由自由克什米爾到伊斯蘭堡約3小時車程。他說因整個家族有20人在當地，會安排部分家人先回港。而身處伊斯蘭堡的巴裔港人Iqbal同樣表示收到領事館通知，相信一家四口可登機。

巴國專機每位7000 印度1萬

據悉，入境處向負責包機的巴基斯坦國際航空協商後，安排可從當地直航回港專機，每名乘客需付約7000元；印度包機每位約1萬元，現時未有具體細節。保安局周六發聲明稱派專機接載滯留印、巴港人，本報周日及昨向保安局查詢細節，連續第二天獲回覆「沒有補充」。

消息稱，印、巴共兩班包機將接載約600人回港。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台節目表示，若政府只要求包機返港者檢測一次就回家檢疫會「好危險」，認為本港過去數周疫情紓緩，檢疫中心有位置，應安排他們到指定地點檢疫。

本港4個檢疫中心分別位於駿洋邨、鯉魚門公園度假村、少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營、饒宗頤文化館，共1681個單位，截至昨早9時，有50個單位正使用，尚有逾1600個單位可供使用；其中駿洋邨有1398個單位，當中45個正使用。本報昨向衛生署查詢乘包機回港者的檢疫安排，署方回覆稱沒資料可公布。

明報記者

（抗疫新階段）

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