港聞

港聞二

染SARS護士康復回家 與家人分開食飯

【明報專訊】香港在17年間經歷兩場大疫症洗禮，今次新冠疫情再勾起SARS病人當年回憶。48歲的阿珊是SARS康復者，亦是當年威爾斯親王醫院8D病房護士。今次有康復出院的病人不敢回家，寧願住酒店；阿珊當年康復出院後亦繼續保持社交距離，由母親及家姑為她煮飯，只放在其房門口或分開進食。兩場疫情，康復者都小心翼翼。

入8D染疫 被戰友照顧「有趣」

當年在威院8D病房工作的護士阿珊說，當年首批8A病房醫生染疫，接着「整批心臟科醫生倒下來，全部入去8D」。當時其病房除接收確診醫生，亦接收來自淘大花園的病人。過了沒多久，她高燒至逾38℃，其後確診感染SARS。她回想住院期間，形容感覺「很有趣」，「本來和你一起照顧病人的人，突然照顧你。也有少少覺得自己不可以一齊上戰場，但見到他們仍然沒有染病，覺得很安慰」。

剛康復出院，她發現身體大不如前，「平常你看到的路、樓梯，你知道之前走是沒有問題的，所以想用以前（未患SARS前）的方法行，但為什麼走了兩級就無力？才發現有點高估自己」。直至今日，她感到自己心肺功能比一般人差，「但都可應付日常生活」。

阿珊的家人當時十分恐懼SARS，「奶奶比較怕，煮飯後會放在我房門口。我媽媽會坐在窗台吃飯」。今次有確診者面對歧視，她說明白大家對疫症認識不深，可以理解有人會特別恐懼，「但聽到還是有點不開心」。

欲拿N95 遭罵「會嚇怕病人」

同樣是冠狀病毒，兩次疫情卻不同。她形容SARS時大家對於病毒認識不多，一開始她只戴紙般薄的口罩，想要拿N95會被主管罵，說會嚇怕病人，反觀今年醫護都有意識要做好防護。「上次好似被蒙眼，想打佢（病毒）打不到，反而被兜口兜面打一巴；現在新敵人，我可以偷窺一下 ，知道佢走過來，我可以有所準備」。

阿珊早年調至門診部，沒再在病房與病毒正面搏擊，「上次我收病人，親身近距離照顧他們。今次，我很想遠距離支持自己的同事」。

（抗疫新階段）

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