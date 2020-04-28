檢測10次時陰時陽 確診者困病房一月

回港避疫潮引發香港第二波疫情，最高峰單日有65人確診，群組爆發與零星個案遍佈社區，不願披露身分的阿俊是其中之一。從事較高感染風險工作的他有日發低燒，立即求醫，確診前一度失去味覺。入院後，他一直沒病徵，只是服藥後曾有少許胃痛與肚痛。

鄰居歧視 家人檢疫完仍有顧慮

住院期間，醫護人員定期為阿俊抽取鼻腔樣本病毒檢測，直至第10日，他終首度對病毒呈陰性，無奈反反覆覆，後來接受病毒檢測近10次，仍未能在相隔24小時連續兩次驗出陰性，不符出院條件。每當再驗出陽性，都使他泄氣，令他猜想會否與護士抽取樣本深淺度不一有關。

眼見有比自己更遲入院的同房病人先後康復出院，阿俊開始焦急，但仍希望檢驗清楚，確保體內沒病毒才回家，「唔想搞到其他人，都唔想出到去畀人當怪獸咁睇」。起初他確診後，鄰居曾投以歧視目光，家人一度遭怪責為何不及早告知消息。他不諱言擔心出院後仍可能要面對旁人目光，家人雖已平安離開檢疫中心，但回到家中仍有顧慮。

盼確保毒清始回家 「唔想被當怪獸」

隔離病房與世隔絕，生活淡如水，幸有一扇窗，讓阿俊見到窗外風光，雖然眼前景象只不過是附近大樓與單車徑。近三星期以來唯一相伴的就是一部手機，讓他「煲劇」度日。同房病人情况都較穩定，他們更偶爾一起叫外賣。

病房日子縱然苦悶，但讓阿俊暫時遠離現實。疫情全球大流行重創經濟，本港失業率升至4.2％，他出院的願望不是玩樂，只想盡快回復工作與生活，因家庭依賴其收入維生，倒沒為自己想太多。他笑言希望可小酌，但限聚令下，出院時未知能否如願了。

（抗疫新階段）