港聞

港聞二

【抗疫百日】佛堂患者康復路：竹君來電最難忘

【明報專訊】新型冠狀病毒無聲無息傳入香港，起初確診個案零散地出現，衛生防護中心逐一追蹤，再抽絲剝繭揭發一個又一個群組。其中一個群組來自北角美輪大廈福慧精舍，有19人染疫，1人身亡，那就是廣為人知的佛堂群組。當佛堂出現第二名確診者，衛生防護中心傳染病處主任張竹君醫生為此追蹤善信，有人應其呼籲致電衛生防護中心，後來最少收到5次張竹君的來電詢問病情。如今這名患者已康復回家，不時仍會看疫情記者會直播，細聽張竹君數算確診的人數、感染的地點，在這名康復者眼中，張竹君「盡心盡力，不眠不休，為香港及疫情付出很多」。

明報記者 黃心悅 陳柔雅【系列之二】

佛堂群組在2月19日出現首宗確診，足足花上19日，才能找出19名感染者。至2月底，佛堂群組人數超越邊爐群組，兩代傳播鏈遍及港九新界，由北角擴散至南區、藍田及將軍澳。當時美輪大廈所在的書局街冷冷清清，有商店一度停業，有美輪大廈住戶外出時戴護目鏡，亦有北角街坊以蛋卷透明膠盒製面罩，又穿雨衣、戴手套，如臨大敵。

「我念經有除罩 師父一直無戴」

佛堂群組康復者A女士向本報說，福慧精舍是區內出名靈驗的佛堂，「菩薩好靈，師父又好好」，一向信眾多，初一十五更人山人海。她形容每逢農曆新年前後，剛好是信徒們一年一度感激菩薩保佑的日子，佛堂人更多，「個個都想去」。去到後，大部分信徒都會念經，她也不例外，大家都會戴口罩，但念經時部分人會脫口罩，「我都有（一度脫掉），師父就一直無戴口罩」，她明白政府希望市民減少聚集，因此取消農曆年初三的親友團拜，「估唔到會咁（形成群組爆發），以為戴口罩去（佛堂）就會無事……如果我有想到的話，我會更小心……」

福慧精舍出現首宗確診後曾清潔，衛生防護中心在2月23日確認出現爆發後，在場抽驗33個環境樣本，結果水龍頭手柄、經書及跪墊都對病毒呈陽性。A女士說自己一家都是整潔的人，疫情前，每次外出回家後都會洗手，現在回想起來，也不能確定自己是否在脫口罩的一剎那受感染，還是在社區中染疫。

張竹君多次問病情「好有心」

衛生防護中心最終聯絡到逾200名曾到佛堂的人，A女士是其中之一。她當時感到喉嚨「好似有痰黏住一樣」，私家醫生轉介她到公立醫院後確診。回想留院12日，她沒大礙，「每日早上開電視看，晚上關電視」，她說有人形容病情很恐怖，會很累、無食慾，「我無發燒、無屙嘔，醫生說我病菌（應為病毒）好少」。

醫院內無論醫護還是掃地的嬸嬸都盡責照顧、關懷病人，教A女士難忘。當中她最記得是親自來電的張竹君，「她好有心，（我）剛入院，一直打電話問我好多嘢，後來我在醫院，差不多都日日打給我，一開始問我有沒有不舒服，我說沒有，她說報告未出，叫我繼續留下」。

她說，自己出院當天，張竹君又來電，「說我在醫院樣樣都好好」，「回家後她都再打過來，講差不多的話，那一次是我老公接，我聽」。康復後，她仍然緊貼疫情新聞，談起張醫生，她盡是滿滿的感恩，「有時候他們會出來（開記者會），說今日有幾多個（確診者）、在哪感染，我都有看，她出來，我會在facebook多謝他們」。

疫後倘重開 再赴佛堂求菩薩

A女士家有一隻小狗，經過檢疫後確認身體健康。她移居來港便已去福慧精舍，至今已經過30個寒暑。有網民問「菩薩是不是沒保佑，才會有佛堂群組出現？」她反駁：「怎能怪菩薩呢？你看打邊爐感染的人，又可以怪誰呢……應該怪呢個病囉！」佛堂暫仍關閉，她說自己家裏都有一尊菩薩，現時會在家念經誦佛。若疫情受控，佛堂重開，她會再去佛堂，祈求菩薩賜予平安。

（抗疫新階段）

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