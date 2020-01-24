港聞

港聞二

中學界倡DSE後復課

【明報專訊】近日疫情緩和，據了解，教育局上周就復課事宜諮詢小學界意見，今日與中學界代表開會。直資學校議會主席陳狄安表示，如果疫情穩定及中學文憑試（DSE）5月底順利完成，相信復課條件已備，可先讓高中生回校上課，再初中復課，兩階段不宜相距太久。資助小學校長會名譽主席張勇邦則希望小五及小六生最遲6月8日復課，容讓有4周時間上課，7月考小五呈分試。

盼高中先復 初中隔兩周

DSE筆試仍在進行，考期5月25日結束。中文中學聯會主席梁冠芬稱，對考試期間復課有保留，因不少教師需任監考員，復課添學校壓力，認為待DSE完結，加上疫情、口罩供應穩定，可有望復課。他稱，分階段復課對中學是好事，兩階段可隔兩周，「如果高中開學順利、穩定，予學校有信心初中都可復課」。

陳狄安稱，高中先行復課相對較易處理，但擔心教師工作量問題，因初中同時網上授課，教師需兼顧實體課及網上課節，會疲於奔命，建議高中初中復課時間，不要相距太久。他又稱，希望局方就復課後的體育、音樂課提供指引，又認為返半日學可減在校午膳的風險，但難保他們放學後於校外午膳。

小學校長盼小五6．8前復

張勇邦說，上周四已向教育局反映，提出希望6月8日或以前小五或小六復課，最少有4星期教學才考小五呈分試。至於最早何時復課，他稱要視乎中學復課日期，小學要相應配合。他說，小一至小四復課安排目前未有定案，要先考慮小五六上學情况。他又稱，狄志遠的口罩生產團隊本周向小學供應首批口罩，相信6月8日或以前復課，口罩問題不大。

（抗疫新階段）

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