陸路入境限制研放寬 或要求檢測病毒證書

須協調內地 「不可能只港放寬」

特首會同行會制定第599C章 《若干到港人士強制檢疫規例》，要求所有從內地入境者接受14日強制檢疫，規例至5月7日午夜失效。政府消息人士表示，政府內部正研究應否放寬陸路口岸及防疫配套的預案，並正與內地衛生部門溝通，雙方須協調，不可能香港放寬而內地不調整，但深圳日前公布，4月28日8時起從深圳各口岸入境內地者須集中隔離14天，故口岸檢疫措施的檢討較複雜。他表示，即使放寬口岸的防疫關卡，也不會一次過全面恢復如常，應逐步逐少放寬；其中一預案以有需要者優先，如家庭理由、需兩地工作等可能會先行，其次是商務需要，最後才是旅遊。

此外，消息人士稱，因疫情發展仍有變數，必須做好檢測，故預案亦會考慮到檢疫配套，因陸路口岸人流大，香港未必能把所有入境者送到指定檢疫中心隔離14天；而參照機場做深喉唾液測試，香港檢測能力每天只能處理數千人，也未必能應付；因此可參考現時跨境貨車司機進入深圳的檢疫措施，例如可要求從陸路入境香港的人，到深圳指定機構檢測，取得有效期限的證書，才准入境香港。他強調，當局仍研究不同預案，未有最後定論。

多人無病徵 何栢良倡抽鼻咽拭子

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台表示，認同政府可考慮放寬從內地入境香港的限制，但因內地仍有不少無病徵感染者，例如廣州早前為14萬人做檢測，找到134宗無病徵個案，而內地社區傳播鏈亦未切斷，即使放寬入境限制，也要採取防疫措施。他認為，應為入境者抽取鼻咽拭子檢測病毒，因無病徵感染者可能無痰，取深喉唾液檢測或現「假陰性」；另需要求他們申報過去一個月有否高危因素，例如曾否到高危地方。

（抗疫新階段）