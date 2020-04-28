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港聞二

續零確診 部門櫃枱康文設施研重開 醫生認同逐步恢復 倡控制人流免大爆發

【明報專訊】本港昨連續第二日無新型冠狀病毒確診，是8日內第四次零增長。據了解，港府正研究放寬控疫措施，包括恢復運輸署、稅務局櫃枱；重開戶外康文設施；以及讓在家工作公務員返回辦公室。有醫生認同逐步恢復康樂文娛設施，但稱社會恢復運作會出現零星群集個案的風險，要控制人流、衛生措施避免大爆發。

明報記者

政府消息人士向本報表示，政府正討論疫情稍緩和能否放寬部分抗疫措施，並以科學為依歸，其中一個方向是回復3月2日前狀况，料下周初可推，或5月7日在限聚令限期屆滿時調整。

公僕接電郵 下周每天上班

據悉，已有六七成公務員復工，兩三成輪替返辦公室，僅數個百分點人手仍留在家工作。消息人士稱，部門首長可按各部門需要安排人手返回辦公室，但非必要在辦公室的人員仍可留家。同時，本報獲悉有公務員收到電郵稱5月4日起恢復每天在辦公室上班。政府發言人回覆表示，密切留意疫情發展及檢視公共服務安排，會在適當時候向公眾發放最新安排的消息。

另外，消息稱運輸署、稅務局和郵政局等提供公共服務的部門可能會恢復櫃枱服務；康文署正研究重開戶外的設施。

倘重開設施 效3．2限人流

消息人士稱，各措施若真落實調整，不會一次過全面開放，會參考3月2日公共設施開放模式，當時康文署球場和康樂設施有人數限制，另更衣室及泳池繼續關閉。圖書館則限制人流及留館時間。他強調，有關調整的大原則是疫情較緩和，沒有不明的社區感染，因疫情始終未過，仍要減社交接觸。

工會：多同事反映工作堆積

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，政府已持續約一個月在家工作，很多同事反映工作愈積愈多，盼政府考慮讓公務員復工，但要做好防疫，如提供多點口罩和消毒物品。

特首林鄭月娥昨在facebook稱，已向內地、澳門或台灣抵港者發約97,700張檢疫令，當中沒一個確診；從外國抵港者則發65,000張檢疫令，當中431人確診，可見內地、澳門和台灣控疫成效，遠較不少外國地區為好。據悉，政府正研究會否放寬陸路口岸入境（見另稿）。

梁子超倡彈性時間上班

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，本港近日無發現不明源頭個案，料隱形傳播少，有條件逐步恢復社會運作。梁說，目前絕大多數私人企業已正常上班，相信公務員回復正常上班亦不會有大風險，但建議彈性上班時間，免公共交通過於擠迫。

梁又稱，可逐步恢復康樂文娛設施，特別是可戴口罩的圖書館、戲院等可重開，用者戴口罩加上潔手相信風險不大，但泳池等使用者無法戴口罩，加上泳池水會否有播毒風險未明，情况較「尷尬」。梁認為，恢復社會運作難免有零星群集個案，人流控制、衛生措施等則可避免群集個案變成大爆發。

（抗疫新階段）

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