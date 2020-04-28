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周日太古城「和你唱」 警疑嘲失耳 趙家賢：將投訴歧視

【明報專訊】網民周日發起在太古城中心「合唱」，警員進入商場以涉違反限聚令驅散，東區區議會副主席趙家賢其時到場調停，有警員在他面前做出摸右耳的動作，持續約50秒。趙家賢昨於商台節目表示，有3至4名警員做同一動作，又稱有警員說「無咗隻耳仔，佢聽唔到嘢」，認為警方以此嘲諷他失去左耳，涉違《殘疾歧視條例》，將向平機會投訴。本報昨向警方查詢，警方截稿前仍處理中。

趙稱有警說「佢無咗隻耳，聽唔到嘢」

平機會回覆稱，從傳媒報道得悉事件，包括當事人表示將向平機會投訴，根據守則不評論個別投訴個案。

周日傍晚約6時40分，大批警員進入太古城中心，向在場市民宣讀限聚令條款，之後逐層驅散。部分市民停留在商場外，趙家賢及其助理到場，質疑警方進入太古城屋苑私人範圍，要求警員停止推進。其後警員舉藍旗警告，一度與在場市民及趙對罵及推撞。

警員對趙摸右耳50秒

翻看網上片段，趙向在場指揮官反映期間，有警員在趙面前摸右耳持續約50秒。趙家賢昨在商台節目稱，當晚有3至4名警員向他做出摸右耳的動作，更有警員說「無咗隻耳仔，佢聽唔到嘢」。他批評警方作為公職人員，歧視他失去左耳，「做一些連『小學雞』都不會做的事」，認為有關行徑涉違反《殘疾歧視條例》，將向平機會投訴。趙家賢並稱，其助理當晚被警方推跌，頭着地一度昏迷，由救護車送院，昨已回復知覺，但需留院檢查。

警：抱相同聚集目的 均違限聚令

警方周日晚曾在社交平台稱，「任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行群組聚集；而該公眾活動如有多於4人參與，所有參與者均屬違反第599G章（限聚令）；而群組聚集者是否相距1.5米，都會違反第599G章」。

法政匯思：限聚令無定義「聚集」

法政匯思成員、大律師何旳匡表示，限聚令未有為「聚集」作出清晰定義，「共同聚集的定義及範圍是很廣」，認為最終要由法庭詮釋。他認為，警方似借用《公安條例》下的「聚集」定義執法，該定義與「限聚令」下的「聚集」定義並不一樣。

警方昨於facebook上載片段稱，現行法例下，公眾遊行集會均受包括《公安條例》及《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》等法例規管，重申任何出席公眾集會或遊行的人，若抱相同聚集目的，均屬在公眾地方群組聚集，若多於4人參與，所有參加者均違限聚令，又稱參與者是否認識並不是「決定性」考慮因素。

明報記者

（反修例風暴）

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