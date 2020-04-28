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講師節目涉「仇警言論」 鄧炳強函教大促跟進

【明報專訊】教育大學亞洲及政策研究學系講師蔡俊威，在港台電視節目《左右紅藍綠》批評警方，遭市民投訴，通訊事務管理局上周裁定投訴成立，並向港台發嚴重警告。警務處長鄧炳強日前去信教大校長張仁良，要求嚴肅跟進事件。教大回應稱會按既定機制和程序處理。

教大：按既定機制程序處理

通訊局早前接獲逾300名市民投訴港台去年11月20日的一集《左右紅藍綠》，嘉賓主持蔡俊威以「血腥圍攻」形容警方處理中大及理大衝突。通訊局早前完成投訴調查，裁定有關節目的準確性、煽動仇恨、公平及個人意見節目中真實資料的投訴成立，並向港台發出嚴重警告。

警務處長鄧炳強上周五（24日）去信教大校長張仁良，引述通訊局的裁決和調查結果，稱蔡俊威言論不負責任，「可視為仇恨言論，煽動對警隊的仇視，對警方不公平」，期望張仁良嚴肅跟進，確保教大講師專業操守。教大昨回覆稱，將按既定機制及程序處理。教大教學人員協會表示，相信教大校長能根據學術自主和表達自由回應警務處長的信件。

民主黨許智峯批評鄧炳強身為公務員，多次發表偏頗及針對新聞自由及學術自由言論，將去信公務員事務局要求跟進。民建聯葛珮帆則認為該集節目超出言論自由及學術自由底線，稱事件涉及教師品格和操守，有違《港台約章》。

警方發言人稱留意到通訊局裁決，對教大一名講師發表「仇警言論」非常遺憾，並去信該校校長望能嚴肅跟進。港台早前表示尊重通訊局裁決，昨回覆查詢表示沒補充。

（反修例風暴）

相關字詞﹕鄧炳強 言論自由 港台 左右紅藍綠

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