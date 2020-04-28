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清牆男傷人認罪 官：不論政治理念不贊同暴力

【明報專訊】19歲患自閉症青年於7．21元朗擊襲事件翌晚，撕毁北角港鐵站連儂牆的紙條，其間與兩名途人衝突，拳打一人致左髖骨骨折及脫骱等。青年昨承認兩項襲擊致造成身體傷害罪，裁判官表示不論任何政治理念，均不贊同任何暴力，但押後判刑至5月11日，索取勞教中心及社會服令報告。

認罪的被告鄭洞僊（19歲），去年7月22日在北角港鐵站近B1出口襲擊57歲姓曾的資訊工程師和32歲姓梁的女補習教師，致兩人受傷。案情指稱，梁用手機拍下被告撕掉紙條，途經的曾某停步觀看，被告突攬着曾某拳打，梁欲分開兩人亦受傷。曾某左髖骨骨折及脫骱，需動手術。

辯方求情時稱，被告患自閉症，得知元朗7．21事件後情緒非常不穩，當晚他正於新界上班做侍應，擔心示威影響他。裁判官林希維強調，不論任何政治理念，法庭不贊同任何暴力，並認為不管7月21日發生何事，此案是由被告引起，考慮到兩受害人傷勢，認為判監恰當。

另外，25歲工程技師廖子浩於去年8月28日，在屯門澤豐花園外連儂牆指罵撕毁海報的人，其間掌摑一名欲報警者，昨承認一項普通襲擊罪。裁判官考慮到事主傷勢輕微，相信廖子浩是一時愚蠢和衝動，判罰款1000元。

【案件編號：ESCC2806/19、TMCC16/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕普通襲擊 襲擊致造成身體傷害罪 屯門 北角 連儂牆 反修例風波

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