清牆男傷人認罪 官：不論政治理念不贊同暴力

認罪的被告鄭洞僊（19歲），去年7月22日在北角港鐵站近B1出口襲擊57歲姓曾的資訊工程師和32歲姓梁的女補習教師，致兩人受傷。案情指稱，梁用手機拍下被告撕掉紙條，途經的曾某停步觀看，被告突攬着曾某拳打，梁欲分開兩人亦受傷。曾某左髖骨骨折及脫骱，需動手術。

辯方求情時稱，被告患自閉症，得知元朗7．21事件後情緒非常不穩，當晚他正於新界上班做侍應，擔心示威影響他。裁判官林希維強調，不論任何政治理念，法庭不贊同任何暴力，並認為不管7月21日發生何事，此案是由被告引起，考慮到兩受害人傷勢，認為判監恰當。

另外，25歲工程技師廖子浩於去年8月28日，在屯門澤豐花園外連儂牆指罵撕毁海報的人，其間掌摑一名欲報警者，昨承認一項普通襲擊罪。裁判官考慮到事主傷勢輕微，相信廖子浩是一時愚蠢和衝動，判罰款1000元。

【案件編號：ESCC2806/19、TMCC16/20】

（反修例風暴）