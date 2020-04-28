鄭若驊：中聯辦代表中央 不適用22條

港大法律學院公法講座教授陳文敏回應本報查詢表示，基本法12條難以推論中聯辦對香港有監督權，並質疑中聯辦監督權權力包括什麼、透過什麼方法行使及有何限制，「中央人民檢察院對法院行使監督權，法例有清楚說明；中聯辦的監督權，法例又可有清楚說明？」

鄭若驊昨出席立法會司法及法律事務委員會時表示，中聯辦是代表中央，故不是基本法22條提及的「中央所屬各部門」， 22條第1款不適用於中聯辦。民主黨鄺俊宇質疑中聯辦是否「無王管」，鄭若驊則表示，《憲法》第5條寫明一切國家機關必須遵守《憲法》及法律，國務院國函亦寫明，中聯辦及相關人員要遵守基本法及當地法律。

鄭 :須守憲法基本法本地法律

議會陣線毛孟靜質疑，基本法無提及中聯辦有監督權，又質疑監督權是否有底線及範疇。鄭若驊引述基本法12條，表示香港直轄中央政府，加上中國為單一制國家，是中央授權香港高度自治，中央作為授權者定有監督權，但強調中央提意見後並非代替香港政府做事，特區政府高度自治下，仍要自行操作。

稱毋須釋法 中聯辦支持候選人非干預

鄭若驊在會後表示，毋須就22條爭議提請釋法，至於中聯辦支持特定候選人會否構成干預，她稱「任何人都可表態支持不支持一個人」。她又說違法、無權做的事才屬「干預」，例如有國家通過制裁影響其他地方施政，才屬干預。

陳文敏：特區難說不 監督僅文字遊戲

對於鄭若驊說法，陳文敏提出多項質疑。他稱「干預」是影響對方做或不做某事情，中央發表意見後由特區執行，不代表無干預，「問題是當中央行使監督權發表意見後，特區政府還可以說不嗎？監督和干預，只是文字遊戲而已」。

陳文敏並反問，若中聯辦遵守香港法律的基礎是憲法第5條，中央各省、自治權亦同樣按此遵守香港法律，「為什麼22條還要列明它們要遵守基本法？」他並質疑若中聯辦非22條所指中央部門，「那你有什麼條文規管中聯辦或中央不能干預香港內部事務？」

（反修例風暴）