量刑減半年因無預謀 張達明指可商榷

「即使帶兩把刀也沒想過傷人」

郭官用了近7頁紙分析，結論是「 即使被告帶着兩把刀前往該隧道，但被告在他情緒崩潰之前完全沒想過用刀傷人」，稱離婚打擊、社會事件、連儂牆上持續展示文宣品等，使他「殺紅了眼」犯案，理解並接納他原意持刀刪除連儂牆上文宣及自衛，故將總刑期的量刑起點減低半年至入獄6年。

基於被告認罪，獲三分之一刑期扣減，因自首及郭官形容他是「已被這場社會運動弄至為滿身鮮血及奄奄一息的垂死者」，再「法外施仁」減刑3個月，故被告共被判入獄45個月。

張：法官非好位置處理社會事件

港大法律學院首席講師張達明認為，郭官以監禁6年作為量刑起點值得商榷，律政司有很大的上訴空間；又說判辭內容涉政治看法，強調社會事件「法官根本不是一個很好的位置去處理」。

律政司回應本報查詢時表示，會研究法官的判刑理由和主控官的報告，然後決定是否要跟進。司法機構表示不評論個別案件，特別是有可能涉及上訴程序的案件。

（反修例風暴）