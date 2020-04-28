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斬人案傷者：無法認同「高尚情操」 郭官調離處理反修例案 司法機構：留意到社會爭議

【明報專訊】區域法院法官郭偉健上周五就將軍澳連儂牆斬人案的判辭惹起社會爭議。案中傷勢最重、遭刀「插肺」一度命危的事主黃小姐，昨書面回應本報查詢說：「我想沒人比在法庭上聽着一字一句的我更怨憤委屈。我無法接受傷人後的道歉，更無法認同畏罪自首乃高尚情操。」原定昨午處理一宗涉及反修例案件的郭官，罕有地被換走，由區院首席法官高勁修代處理，司法機構回應，有關安排是因留意到社會對郭官審理的某宗案件判刑理由有爭議。

汽油彈案上午仍列郭審 下午換人

近月一直在區院處理排期聆訊的法官郭偉健，處理不少反修例案件，根據司法機構網頁上周五晚上公布的區域法院審訊案件表，原定安排郭官於昨午處理的士司機曾偉龍涉藏汽油彈、被控串謀縱火罪的排期聆訊，惟至昨午司法機構網頁顯示，被告曾偉龍案件改由區院首席法官高勁修處理。控辯雙方在庭外表示，對此安排並不知情，辯方亦表示沒有提出換官申請。

另外，今日在區院涉及反修例示威提堂的案件，亦改由高勁修法官處理。司法機構回應，區院首席法官留意到最近社會上對郭官審理的某宗案件判刑理由有爭議，所以現階段作出有關安排。

悉被告聞判落淚 斥「貓哭老鼠」

連儂牆斬人案其中一名傷者黃小姐，昨日書面回應本報有關郭官判辭的查詢，表示判刑引起巨大社會迴響，許多人憤怒震驚，甚至高呼「法治已死」。她得知被告在庭上聞判後落淚：「（被告 ）是因為減刑而感動？或是誠心悔改？我只想說，他沒有哭的資格，貓哭老鼠是世上最虛偽的表現。」

鼓勵港人守護重要價值事物

對於判刑對社會的影響，黃小姐說留意到網上陸續出現漣漪效應，不少網民發起投訴或製作文宣，她稱，「希望各位香港人繼續用你認同的方式去守護重要的價值和事物。放棄那刻就輸了，而我們曾經承諾過要代誰走下去，所以請一起堅持到最後」。

常發噩夢 搬家避痛苦記憶

根據控方醫療報告，黃小姐被斬至肋骨骨折、右肺萎縮，雖然現無永久損傷，但卻患創傷後壓力症，擔心政見不合的人會再次襲擊她，經常發噩夢，已搬離原址以免引發痛苦記憶。

被告以刀斬傷3人後曾潛逃內地，法官郭偉健在判辭讚揚被告，「在接受刑罰的艱難時期仍然關心受害人的福祉顯然是表現出高尚的情操」，稱案中其中一名事主在被告亮刀前推他是「火上加油」，最後以6年為量刑起點，判處被告入獄45月（見另稿）。

【案件編號：DCCC834/19、144/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕首席法官 有意圖而傷人罪 洪震 連儂牆 將軍澳 區域法院 反修例風波 郭偉健

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