【Emily】警函柏克萊招港生 學生組織拒助宣傳

𠵱家喺美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）攻讀博士嘅學聯前秘書周永康，噚日亦喺社交媒體分享呢單香港警察去信校方嘅事，佢話柏克萊成員有一個行事原則，就係做人要有誠信、正直同尊重別人，話香港警察無樣做到。

周永康：誠信正直係柏克萊原則

香港警察喺信中提到，如果該校學生有興趣考見習督察，可以參加警方嘅師友計劃，加深對警隊嘅認識。校方嘅事業策劃中心收到信後，就問校內學生組織「香港事務組織」有無興趣幫手宣傳吓，組織斬釘截鐵回覆話，唔會幫手宣傳，話同學對警隊工作無興趣，仲建議校方唔好幫香港警隊宣傳。

警隊：屬其中一項恒常招募活動

警察公共關係科回應話， 警隊一向採取積極主動嘅招募策略，每年都舉辦一系列招募活動，例如招募講座、經驗分享會，並會透過唔同宣傳媒介同社交媒體宣傳。警隊學長計劃（內地/海外網絡）屬其中一項恆常嘅招募活動。警隊會繼續因應人力資源市場嘅狀况，採取相應嘅招募策略。