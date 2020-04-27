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2020年4月27日星期一
港聞二
元朗奪命火 疑因電池爆炸 嬰兒搖籃旁雪櫃先起火
男嬰不治街坊哽咽：抱出來仲有喊聲
戲曲中心首年15萬觀眾 使用遜預期 業界：日租6萬貴
財庫局長換馬不足一周 政助辭職稱「是適當時候離開」
連儂牆斬人囚45月 林卓廷促覆核刑期
15泛民被捕 鄭若驊：政治檢控是誤解
太古城和你唱 防暴入商場逐層驅趕
人大常委開會 譚耀宗：無討論22條
董梁組大聯盟：無關立選 中聯辦助邀參與 稱可為青年供職位
批部分大學生不尊師重道 馬時亨：社會問題歸咎教育不公
理大檢疫系統無資助 新創科局長：政府觸覺不及市場
環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個
與美籍華人合作 引入納米防護液
尊子漫畫
【Emily】警函柏克萊招港生 學生組織拒助宣傳
【Emily】首播登珠峰紀錄片 攀山總會為港打氣
【Emily】區議員去試場 幫考生登記選民
【Emily】龍友亞歷山大腳下聚集
【Emily】陸頌雄兼職做問卷調查員
【Emily】第一次整咖啡 柯仔整400次咖啡
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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