環保音箱 擴音不耗電 港商累積賣出30多萬個

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

奇妙（製作）有限公司（Amazing Creative Co. Limited）創辦人梁永恩表示，該公司成立於2004年，專門生產玩具、禮品及手機配件等，在東莞擁有自己的廠房。幾年前，梁永恩在外國看到一種適用於智能手機的「環保音箱」。其原理其實很簡單，就是透過一條通道，將手機下方揚聲器輸出的聲波引導及集中到正前方。因此，若用戶身處手機正前方，就會覺得音量放大了。但其實這裝置並無耗用電力，只是將原先向四面八方散發的聲波集中到正前方。若用戶身處手機的左右兩側，就會覺得音量細了。

利用管道引導聲波集中前方

梁永恩當時覺得，這裝置應該有商機，若要求不太高的話，不論是用手機聽歌、看視頻、免提通話、視像電話，甚至將手機當作鬧鐘，都用得着。而且，因為沒有電子零件，成本比較低，作為公司禮品也很適合。

但當時他在外國看到的「環保音箱」只是用紙製成，音質和擴音效果並不理想，外觀設計也平平無奇，並不吸引。由於相關公司並未有為「環保音箱」申請專利，於是，他便研究改用其他物料來製造這種「環保音箱」。

經過一輪試驗，他發覺，若這種「環保音箱」的內層由硬膠（如ABS）製造，外層由軟膠（如搪膠）製造，音質和擴音效果會比較好，正前方的音量最多可以加大約15分貝之多。

大口動物公仔造型申專利

該公司又設計了很多可愛的動物公仔造型，包括貓、狗、猴子、兔仔、熊貓、大白鯊等，部分還將其嘴部誇張放大，來作為出聲口（這系列已申請了外觀設計專利）。另外，又有部分款式可以更換動物公仔的頭部。因此，該公司的「環保音箱」在2016年推出後，一直賣得不錯。若訂購量在3000個或以上，出口價每個3至5美元。至於外國的零售價，以他所知，大約是每個12至20美元。香港方面，也有一些銀行、會計師樓和歌迷會訂購。年前香港舉行電動方程式大賽，該公司也曾為大會設計了一批特別版的「環保音箱」。另外，該公司亦有經第三方網站在香港零售「環保音箱」，包括以其自有品牌Double X推出的款式。該公司的「環保音箱」累積已賣出30多萬個。

只不過，因為新冠病毒肺炎疫情的關係，原定今年4月份舉行的電子展和禮品展不是取消，就是押後，加上早前歐美疫情相當嚴峻，當地買家大都抱觀望態度，近幾個月的銷情也不及去年同期。

疫情打亂東奧特別版音箱推出

為此，該公司主動聯絡以前的舊客，以及曾經在展覽會上留下卡片的外國參觀者，以「視像會議神器」來形容「環保音箱」，表示它特別適合於應用在Zoom開會等，仍能接到一些細訂單。但無可避免的是，外國買家始終要等候疫情大幅退卻，社會運作回復正常，才肯落大訂單。

梁永恩透露，其實他們早已設計了一批印上世界各國國旗的「環保音箱」，本來準備今年稍後配合東京奧運會和2022年世界盃足球賽的外圍賽推出產品。但因為疫情令東京奧運會延遲至明年舉行，而2022年世界盃的外圍賽亦要推遲，所以這些款式暫時還未正式生產。

除了「環保音箱」之外，該公司年前亦推出了發光充電線。當充電和傳送數據時，整條充電線會發出好像流水般的閃光；當充電和傳送數據完成時，閃光則會熄掉。