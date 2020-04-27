理大檢疫系統無資助 新創科局長：政府觸覺不及市場

薛永恒昨出席無綫電視節目《講清講楚》時透露，行政長官林鄭月娥接觸他，邀請他執掌創科局。薛稱任職機電署時處理創新協作平台的經驗，令他明白業界難處，未來會促進創科成果商品化，包括推動將所有政府場地開放予業界試驗產品，並聯絡創投基金協助將產品投產及推廣。

正審批逾300抗疫創科撥款申請

對於疫情會否影響創科技術商品化，他稱疫情既是挑戰，亦是機遇，舉例殺菌納米塗層產品在疫情發生前未必被市場接受，但現時可廣泛應用。他說政府公營機構試用計劃已收到300多宗抗疫創科技術的資金申請，正在審批，當中很多都具備推出市場的潛能。

理大早前研發可檢測新冠病毒的快速檢測系統不獲政府資助，最終由深圳市政府出資，薛永恒說政府「市場觸覺不及市場好」，故需與各界合作，認為推動創科不能單靠政府。

智慧燈柱惹疑 稱已改功能

另外，對於智慧燈柱引起侵犯私隱質疑，薛永恒表示政府已修改燈柱功能，平衡以科技改善民生和市民私隱；又稱若某項技術惹爭議，如未能消除市民疑慮，可選用其他科技，「科技並非獨一無二」。他說未來推動創科政策會透過溝通、提供足夠資料，讓市民決定如何平衡私隱等關注，認為只要政府開誠布公，闡明新科技利弊，相信港人有智慧做抉擇。