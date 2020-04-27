批部分大學生不尊師重道 馬時亨：社會問題歸咎教育不公

馬時亨昨出席商台節目《政好星期天》時表示，由2017年教大民主牆出現「恭喜」教育局副局長蔡若蓮喪子的標語，至去年有大學生以粗言罵教職員、向校長撒溪錢等，證明本港品格教育失敗，「怎可不尊師重道到此程度？」他稱此問題影響深遠，或減低人們投身教育行業意欲。他認為學生的品德比成績重要，「一級榮譽畢業但無好品格，對社會不會有貢獻」。

盼推品德教育：

領導人不講真話亦品格問題

他又說，有領導人不尊重別人，不講真話，亦源於品格問題。他稱冀加入「品格教育協會」推動相關工作，而為免外界對其角色感混淆，或造成利益衝突，因而只續任教大校董會主席至年底。

稱通識科好事 要少少調校

馬時亨表示，有高官向他反映有教師變偏激，他認為這反映社會問題，部分教師或對社會感不開心，因此在授課時表現出來。他說每個人都可以有政治想法，但教師在課室時需有專業表現，不可將個人政治想法灌輸學生。馬時亨又認為推行通識科是好事，但實行時「出現少少問題」，需要調校。