董梁組大聯盟：無關立選 中聯辦助邀參與 稱可為青年供職位

董建華、梁振英和譚耀宗昨先後與多名傳媒代表茶敘，講解大聯盟運作。梁振英說大聯盟不是智庫，只是非政府組織，「大聯盟的組成不是為助選，目標是幫忙香港走出困局」。大聯盟經費來自籌款，捐款不是成為發起人的條件；具體工作要與發起人商討，包括可借助聯盟內工商界力量，向應屆畢業生提供職位；亦可開展「民間口罩計劃」，出資買口罩到社區派發，但暫無計劃呼籲地產商減租。

大聯盟秘書長譚耀宗表示，大聯盟會有共同宣言，前提包括「一國兩制下發展」、「改善經濟民生」、「維護法治為核心價值」、「團結香港」。邀請的共同發起人包括工商、政界、地區、文化宗教、勞工和青年等。據本報了解，中聯辦亦協助邀請，除上述界別外，也包括各大專院校校長。

網頁現李嘉誠相 譚耀宗：試運網站失誤

至於大聯盟網頁上周一度出現長和系資深顧問李嘉誠的相片，譚耀宗解釋，大聯盟籌組過程中要找人幫忙建立網站並試運，「不經意地找了一些相片試吓」，是秘書處不小心。對於有否地產發展商加入，梁振英表示，「大聯盟有廣泛代表性，不止是一個行業，不止一名地產商」。

被問及社會政治兩極化下如何回應質疑？董建華和梁振英表示已習慣社會反對聲音。梁說看不到解決青年就業問題，與政治立場有什麼關係。他說絕大部分年輕人沒有問題，不同意一些僱主因反修例風波「不請今年的畢業生」，年輕人有就業困難，所以要幫。董說面對困難應互相溝通解決，應愛惜和保護年輕人。

團結黃絲否 董：接受聯盟宣言都會

據了解，在另一場茶敘上有傳媒問及會否團結「黃絲」，董建華表示，只要接受聯盟的宣言，他們都會團結；不接受的亦會嘗試說服，大聯盟目標是「大團結」。梁振英則說，大聯盟目標是促進香港穩定繁榮，支持一國兩制和法治，相信支持「攬炒」的人未必認同。

學者指與董基金架牀疊屋 料為籌款

中大政治及行政學系高級講師蔡子強認為，新平台提出的工作，可以由「團結香港基金」執行，現在是架牀疊屋，認為新平台最重要功能是籌款。他也認同新平台與選舉無關，因當下市民已有清晰政治取向。公民黨立法會議員楊岳橋說，「舊電池」搞組織不會有什麼真知灼見可言，他們只是「做工作給『阿爺』看」，非為香港人做事。