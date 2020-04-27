太古城和你唱 防暴入商場逐層驅趕

其後再有防暴警進場，逐層驅散停留市民，驅散時有警員以胡椒噴劑指向市民，不斷問「喺咪超過4個！喺咪違限聚令！」雙方曾互相指罵，並發生推撞，在場採訪記者亦被驅趕離開，區議員趙家賢亦到場了解，並要求與警方指揮官對話。警方不斷擴大封鎖範圍，逐步封鎖商場各出入口，大部分店舖陸續拉閘暫停營業，有推嬰兒車及帶同幼童的市民急步離開，商場其後亦廣播宣布提早結束營業。趙家賢表示，警方在商場驅趕時，被警員指「喺咪冇咗隻耳仔聽唔到」，相信警員藉挑動情緒，達到可用暴力驅散目的。

警舉藍旗 趙家賢助理倒地

部分離開商場市民仍停留在門外附近道路，警方再以擴音器宣讀「限聚令」。警員其後於燕宮閣對開舉起藍旗警告，並與到場了解的區議員趙家賢發生激烈對罵及推撞，衝突時趙的助理倒地，懷疑其頭部先落地，傷勢不輕，只能眨眼，其後由救護車送院。趙家賢其後情緒激動，表示只是想保護市民免被警方濫捕，又強烈譴責警方進入私人屋苑執法，並稱警方以執行「限聚令」為名進入太古城中心屬於打壓。