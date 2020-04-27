15泛民被捕 鄭若驊：政治檢控是誤解

早前5個國際法律組織發表聯合聲明，促請當局撤銷有關控罪。鄭若驊昨以《檢控決定從不涉政治考慮》為題發表網誌，她強調檢控獨立是法治社會特點，任何企圖令香港政府改變檢控決定、甚至放棄檢控的要求，「都是嚴重違反法治精神」，又形容「政治檢控」是錯誤見解，即使有特定身分地位、追求某些信念或目的，都會一視同仁處理案件。

政務司長張建宗亦在網誌稱，本地、外國有政客對警方拘捕多名人士的行動以及律政司檢控工作，「作出偏頗評論」，強調調查、檢控工作嚴格按法律進行，外國政府、國會議員等不應干涉香港內部事務，或企圖干涉律政司獨立檢控決定。

法政匯思召集人、大律師李安然認為，「政治檢控」並非律政司提控與否，而是其檢控方式，因15名被捕人士中，涉及不同日子、人數的示威活動，被捕人士亦有不同角色，警方原可分批檢控，卻在同日拘捕他們，有關人士除了政治背景、信念，未見其他共通點，做法反映有政治計算。

駐港公署強烈譴責NDI報告干預

此外，美國國際民主研究院（NDI）早前發表報告，總結去年反修例風波，其中提及北京需重申「一國兩制」承諾，克制削弱香港「高度自治」的舉動。外交部駐港特派員公署表示「強烈譴責」，斥NDI借發表報告對香港事務妄加置喙，斥此類組織為代表的外國干預勢力，長期勾結香港「反中亂港分子」插手香港事務，種下香港法治不彰、社會不寧、局勢不穩的惡果。