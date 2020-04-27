連儂牆斬人囚45月 林卓廷促覆核刑期

律政司回應本報查詢時僅稱，會研究法官的判刑理由及主控官的報告，然後決定是否需要跟進。

立法會議員林卓廷昨日去信刑事檢控專員梁卓然，斥法官郭偉健在判刑時讚揚持刀殘害他人的被告「情操高尚」、輕視以至美化被告惡行，犯下嚴重法律錯誤，量刑明顯過輕，向社會發布極為錯誤信息。

林卓廷引述案例表示，判刑必須具阻嚇性，考慮因素包括預謀程度、動機等，斥郭官漠視上述原則，更在判辭大篇幅表達對社會局勢的個人意見，令人質疑量刑時加入政治觀點。林卓廷強調案情十分嚴重，對受害人傷害極大，判監45個月決定明顯與嚴重性不相稱，又斥判辭非常偏頗，要求律政司覆核刑期，並要求上級法院修正偏頗、錯誤的判刑理據。

江樂士指本案判刑「大致正確」

前刑事檢控專員江樂士回應本報電郵查詢時解釋，要覆核刑期必須證明判刑「明顯不足」，但本案不能這樣說。他稱區域法院最高刑期是判監7年，郭官以6年為量刑起點，被告認罪獲扣減三分之一刑期，郭官並因應其他求情因素，扣減多3個月刑期，故最終判處被告監禁3年9個月。他認為此判刑在被告認罪下，屬大致正確。

至於郭官判辭引起的爭議，江樂士稱，法官判刑時有權解釋對案件整體看法，雖然郭官希望表達同情被告難處，但並未因而額外扣減刑期。

法政匯思召集人、大律師李安然稱，不能單憑法官言論，便判斷被告刑期屬過輕，但他認為既然被告已認罪，意味他已承認責任，案中事主可民事索償，建議事主可向法庭索取判決的逐字紀錄籌備，至於索償時限，李安然稱由事發起3年內提出屬最「穩陣」。