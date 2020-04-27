財庫局長換馬不足一周 政助辭職稱「是適當時候離開」

局長許正宇：祝生活愉快 盡快物色人選

財庫局發言人上星期回覆傳媒查詢時，曾表示副局長陳浩濂和政治助理楊寶蓮都會留任。財庫局長許正宇昨日下午在社交網站上，分享上任後第一個周日的工作點滴，稱自己「在公司邊飲買自灣仔小店的港式奶茶邊工作」，當時未有透露任何有關楊辭職的蛛絲馬迹。到了晚上楊寶蓮公開辭職消息。財庫局副局長陳浩濂說，不評論政助離職的原因。陳表示新局長上場後，局內運作正常，許跟他討論該局未來工作重點，包括綠色金融、金融科技等，以及安排分工，稱自己仍忙於財政預算案、抗疫基金等跟進工作，也要留意近期金融市場波動等情况，「正常近工」未有轉變。

政府問責團隊上周「換血」，其中財庫局前局長劉怡翔遭免職，而由劉聘請的楊寶蓮在社交網站上表示，能夠以政助身分服務香港市民，為鞏固香港國際金融中心地位出一分力，「是我的榮幸」。她祝願許正宇和團隊一切順利，「亦感謝劉怡翔前局長的栽培和教導，祝願他退休生活愉快」。她未有透露辭職原因，稱「接下來的時間會稍作休息」。據了解，楊的日常工作主要是為局長撰寫演講辭。

會計界立法會議員梁繼昌稱，現時聽不到政助辭職有什麼大影響，只是認為政助和局長都換人，工作交替或會有問題，稱陳浩濂可協助交替更順利。梁希望許正宇盡快找到新政助，亦透露將會與許見面，希望雙方可以多交流。

講辭寫手 會考10A普林斯頓畢業

新民黨主席葉劉淑儀曾經在去年3月立法會大會上，公開批評楊寶蓮和陳浩濂等人，從無聯絡新民黨交代政策及公共行政開支建議。楊寶蓮畢業於拔萃女書院，是2003年會考10優狀元，持有美國普林斯頓大學公共及國際關係學士學位，曾任團結香港基金的高級研究員。楊在2017年8月開始擔任財庫局政治助理，時任局長劉怡翔曾讚揚她「語言天分高，辯論才能好」。