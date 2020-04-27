戲曲中心首年15萬觀眾 使用遜預期 業界：日租6萬貴

戲曲中心於去年1月20日正式開幕，西九文化區管理局回覆本報查詢時表示，截至去年12月，大劇院及茶館劇場共上演逾420場演出，吸引逾15萬名觀眾入場；中心亦舉辦了460多場導賞團，吸引近8000人參加；講座、工作坊及中樂演奏等亦吸引接近1.8萬人參與。

稱計算需時未答收支 管理局：有提供資助

至於收支方面，管理局稱因計算總支出及收入需時，暫未能提供相關資料，但表示有資助戲曲中心營運開支，期望更多設施及場地啟用，零售、餐飲及娛樂設施收入將會有所增加。管理局續稱，戲曲中心會提供不同收費優惠，並有就租金水平諮詢業界持分者，以及參考其他表演場地的市場價格，而收費機制與票房掛鈎。

管理局又表示，戲曲中心顧問小組成員涵蓋本地戲曲界、教育界、法律界及傳媒界等專業人士，成員會提供建議，讓戲曲中心實踐其願景和使命。

西九管理局董事局成員盧偉國表示，去年反修例及疫情影響，致戲曲中心多場演出取消。他說，戲曲中心在場次方面仍有發展空間，整個西九發展區亦需有其他商業活動才能達到收支平衡，因藝術始終難以賺錢為目標，認為除滿足市民表演需求外，亦可發展成旅客到港必看景點。

顧問阮兆輝：未見有為粵劇界謀發展

身兼戲曲中心顧問小組成員的粵劇名伶阮兆輝認為，戲曲中心硬件並無問題，但既稱之為「中心」而非「劇院」，應是協助整個行業發展的地方，惟現時未見戲曲中心為粵劇界策劃發展道路。阮稱，顧問小組內大多非行內人，無法充分表達業界看法。他又說，在「劇院」層面上，戲曲中心租金亦太高，劇團要有贊助才能表演，但若靠贊助才可生存，對行業來說並不健康。

粵劇商會主席杜韋秀明亦認為戲曲中心租金過高，原估計場地會如文化中心般搶手，但實際比預期差，計及中心收取8%佣金，場租一日約需6萬至7萬元，她說恆常組班的職業劇團能到戲曲中心表演的寥寥可數，僅能「還一還心願」每年租場表演一次。

資深粵曲策劃人元海則表示，戲曲中心位置不算方便，但觀賞粵劇的多為長者，對演出場地亦有感情，故不少觀眾未必喜歡戲曲中心。他認為政府不應只提供場地，而不籌謀傳承問題，認為政府應與粵劇界多接觸，共同找出更好的發展方法。