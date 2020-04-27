男嬰不治街坊哽咽：抱出來仲有喊聲

林先生、林太為涉事住宅旁的餐廳東主。二人目擊火警即時報警，並拿槌及梯等工具救人。林太說，起初以為戶主「煲燶嘢」，後來發現一名女子於窗邊揮動毛巾，「我就知大件事，係出唔到來先揮毛巾㗎嘛」。

爬梯救人的林先生說，當時屋內不斷冒出濃煙，多名街坊合力，抱出一對男女童，最後才抱出女戶主，她吸入濃煙清醒，說幼子仍在客廳。林先生說，女戶主獲救前曾打開房門，打算到客廳抱走幼子，惟一開門便搶火，她只好回到房內向窗外求救。事發約5分鐘後，男戶主趕至，爬梯入屋欲救家人，林先生形容，當時男戶主不清楚子女位置，手足無措、表現混亂，「佢係咁求個消防同救護員」。

男嬰終由消防救出，「抱出來仲有喊聲，我以為佢救到，點知睇新聞話救唔到……」林太說着哽咽，表示知悉男嬰不治後感到難過，「心都實晒」，並形容男嬰「細細粒、似老豆，好得意」。她又說，事主一家新年前才搬到上址，據知男戶主為越南人，女戶主為香港人，「大家街坊，都識得下，（之後）有咩幫到手都會幫手」。