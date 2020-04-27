元朗奪命火 疑因電池爆炸 嬰兒搖籃旁雪櫃先起火

起火單位37歲陳姓男戶主及3歲次子，經治理後情况危殆，據了解因吸入濃煙，呼吸道受傷，需插喉協助呼吸。另外，34歲梁姓女戶主及5歲長女則情况穩定。

男戶主次子危殆 女戶主長女穩定

火警後，涉事單位外牆熏黑，窗框扭曲。消防、機電工程署、政府化驗所人員及警方昨早重返單位調查。現場消息指出，機電署人員調查後，相信客廳雪櫃附近有一音樂盒，不排除音樂盒內電池發生爆炸肇禍，但仍待化驗現場灰燼始能確定起火原因。據了解，事發時客廳雪櫃位置先起火，嬰兒搖籃正置於雪櫃旁，附近亦放有雜物及可發聲的嬰兒玩具。

機電署發言人表示，事發後已派員到場協助相關部門調查，檢查懷疑起火位置的電力裝置，沒有證據顯示火警與單位內的雪櫃或電力故障事故有關，並已將初步調查結果通報相關部門跟進。

盧覺強籲雜物勿置電器旁 倡安裝斷路器

英國機械工程師學會院士、機械工程師盧覺強表示，所有電器均有短路風險，一般電池火警均因充電期間電池過熱引致。盧解釋，過熱會令電池內部化學物氣化、「谷爆」電池，燒熔電池外圍的膠，再引發火警。盧提醒市民，勿將雜物置於電器旁，避免「火燒連環船」；市民應在目視範圍內充電，嗅到燒焦味可馬上檢查電器。他又建議市民於家居安裝漏電斷路器，當電器短路漏電，便可即時切斷電源，減低「燒電線」風險。

街坊拉喉救火無水 檢查正常料未開水掣

另外，前晚曾有街坊嘗試以消防喉救火，惟消防喉未有出水。消防經檢查後稱，消防喉操作正常，相信當時街坊未有扭開水掣才沒水射出。根據消防處網頁，使用消防喉轆時，應先敲碎火警鐘玻璃啓動警報及消防泵，其後開盡輸水管的來水掣，從喉轆絞盤處拉出消防膠喉，並在安全距離對準火源，再把喉嘴的開關掣撥至開的位置。

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