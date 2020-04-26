「光復屯門」涉暴動學生 被加控管有武器罪

被指管有行山杖鐵盾

被告李浩銘（19歲）為專業教育學院航空工程系學生。經修訂及新增控罪指出，被告於2019年9月21日，在屯門時代廣場外連同其他身分不詳的人參與暴動；及同日同地管有一支行山杖。

被告被加控《公安條例》第33條下的「在公眾地方管有攻擊性武器」罪。根據法例，如果被告年滿17歲但不足25歲，最高可判監不超過3年、或判入勞教中心或更生中心。

據悉，案發時逾百名示威者築起示威防線，其間有人投擲汽油彈。被告被指身處示威人群中，當時戴上面罩和頭盔，持行山杖、鐵盾、護甲和索帶等。

另一學生「踢保」後控襲警

另外，去年10月31日、即8月31日太子站事件事發後兩個月，18歲男學生李冠霖被指在旺角用手推撞警員，令警員失平衡，他昨在西九龍裁判法院被控襲警罪。控罪指出，被告於當天在彌敦道及荔枝角道交界襲擊警員A。被告獲准保釋至6月1日再訊，其間要守宵禁令及禁足旺角多條街道。

據了解，警方當時已拉起防線，被告涉在防線前推撞一名警員，警員後退一步，並無跌倒受傷。被告早前就此案「踢保」，至昨早被落案起訴。被告透過律師投訴在警署扣押及補錄口供其間遭警員威嚇。裁判官將投訴記錄在案。

【案件編號：FLCC4297/19、WKCC887/20】

（反修例風暴）