謝偉俊促新局長「港事港辦」 學與反對派溝通

鍾國斌：問責制只向特首問責

鍾國斌說，被換走的局長較低調，沒牽涉重大政策爭議，認為他們是因無法配合特首施政而被撤換，令人感覺高官問責制並非向市民問責，而是向特首問責。他又說，現時政府「熱廚房」很熱，有些新人都夠膽加入成為局長，肯定會積極執行特區政府的指令，加上近日港澳辦及中聯辦發聲過後，相信很多事情日後需要較強硬地執行。他說，由入境處長升任政制及內地事務局長的曾國衞是紀律部隊出身，相信他對上級要求的執行性或紀律性相對較高。

朱凱廸說，今次換班訂立了「官場新標準」，曾國衞在辦公室放置國家主席習近平肖像，反問未來局長、高官是否要「坦露地」表達個人崇拜；過去官員可能有「少做少錯」的想法，但在新標準下，執行硬性任務有不足，便足以「人頭落地」。朱又稱，公務員事務局、民政事務局、政制及內地事務局換人後「可能有很大動作要做」，例如政制局長要「DQ」立法會參選人。

謝偉俊說，客觀上離任的局長年紀都較大，官場表現不特別出色，新局長較年輕，相信會帶來新思維。不過，他說很多人認為換班應更大規模，例如律政司長的崗位，他比喻鄭若驊主管酒店的餐飲，但只懂「甜品」，來來去去都是做仲裁，不見就《基本法》22條爭議發聲，刑事檢控能力和經驗好像都有問題。

謝偉俊：有人認為應換鄭若驊

鄭若驊在4月17日曾回應「兩辦」就立法會內會停擺發聲一事，稱兩辦作為中央，不單有權亦有責任對香港一些事情提意見，但實際仍由香港操作。