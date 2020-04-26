學者：離婚獨身增 獨居者貧窮率較高

葉兆輝說，近10年樓價持續高企，很多人儲錢追不到樓價，導致「住屋無着落」。統計處《2016年中期人口統計報告》顯示，65歲以上獨居長者有152,536人，佔全港獨居人數約三分之一，較2006年增近55%，他關注獨身人數增加和離婚率持續上升，未來有更多符合資格申請公屋的單身長者，「例如現在50歲買不到樓，10年後都不太可能買到，需要申請公屋」。但他認為，相對香港60歲以上人口有逾百萬，申請公屋的一人長者佔不足1%，比例未算高。

葉兆輝：長者住屋政府着力少

葉兆輝年初根據統計處數據分析撰文，稱介乎60至69歲的一至二人長者家庭組合，在政府的綜援、生果金等現金支援下，「脫貧」比例最高。以一人住戶貧窮線為4000元計算，他表示政府「只想整靚條數不難」，因現時每名長者可得政府現金支援平均3000多元，「但只有4000元，又沒有公屋的會點？」

他認為政策需要整全性，其中公屋可解決很多問題，「有瓦遮頭很重要，在香港處理到住屋問題，衣食都是豐儉由人」。他說在現金、護老和住屋支援方面，政府在長者住屋問題的着力相對少。