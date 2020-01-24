1.7萬單身長者申公屋 10年升230% 佔一般申請逾一成 平均等3年倍增

明報記者 馮樂琳

同期一般申請增95%

房委會現時有多項供長者優先租住公屋的政策，其中年滿60歲的一人申請者可申請高齡單身人士優先配屋計劃，平均輪候時間較一般家庭申請者為短，惟至去年底，一人長者平均輪候時間升至3年，較2010年3月底的1.1年倍增；而去年底一人長者申請有17,800宗，較2010年3月底增2.3倍，增幅較一般申請者整體升95%更高，所佔比例亦擴大至約12%（見表）。

72歲的梁女士2009年在內地中風，兩年後來港定居，與在港的女兒鬧翻後已沒聯絡。因行動不便未能工作的她領綜援過活，現獨居深水埗月租3200元、不足100方呎的劏房，兩扇小窗分別在其牀邊和廚廁合一的空間，同樣面向大廈天井，她說多次被半夜潛入的老鼠嚇醒，現只好用鐵線網封窗。

梁女士希望日後有固定居所，遂於2016年8月申請公屋，至去年12月初終收到房屋署通知獲編配單位，惟至今未獲安排揀樓。她說現居劏房租約已滿，雖然業主讓其繼續租住，但擔心隨時被趕走。

黃遠輝：人口老化申請自然增

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，因應人口老化，符合申請公屋資格的一人長者自然增加，而在長者可獲優先配屋下，也有三代同堂的家庭分開申請，當中或涉家庭不和，或希望家中長者可先獲公屋。他說不排除有「屈蛇」情况，即長者獲發單位後，其他家人亦遷入，但認為不太普遍，因一人長者獲編配的是一至二人單位，「屈蛇」會很擠迫。他說，分拆申請或涉現有公屋分戶，但數量極少，毋須為此調整機制。

一人細單位佔新建公屋兩成

公屋聯會總幹事招國偉稱，現有公屋戶主或家庭成員可申請公屋，形容是「變相分戶」，但同時為家庭不和的住戶提供「逃生門」。他說，房委會去年通過若申請公屋者是現有住戶，申請期需凍結一年，以作有限資源下的緩衝。但他說，變相分戶只佔輪候冊申請極小數目，私樓長者同樣面對家庭或居住環境問題，包括負擔不起劏房租金等；而編配給一人長者的細單位只佔新建公屋量約兩成，或致輪候時間增加。

建制泛民同促管制劏房租金

民主黨尹兆堅稱，公屋供應追不上需求，導致一人長者輪候時間亦告「失守」，未能達至少於平均輪候3年的目標，「代表非長者申請者更『大鑊』」。他預計，薪金升幅長期追不上樓價和租金的情况將持續，代表社會對公屋需求有增無減。他認為政府多年來沒有決心發展大型新發展區及大規模收地建屋，導致今天局面，政府應同時管制小型單位及劏房租金。

民建聯鄭泳舜稱，新建公屋以照顧家庭為主，也有長者與家人同住時發生摩擦，且劏房租金愈來愈高，令長者對公屋需求日增。他認為長遠解決辦法是加快興建公屋，但短期內需加快及增加興建過渡房屋，並在推出租津外，盡快立法管制劏房租金。