破賭檔無牌吧 3負責人收限聚傳票

深水埗警區情報組及反三合會行動組人員根據線報，昨凌晨零時許展開「犁庭掃穴」行動，突擊搜查青山道658號的非法賭檔，檢獲牌九、麻將及約5.7萬元賭款，拘捕47男6女，年齡由25至76歲，其中兩名分別40及50歲男負責人涉嫌經營賭博場所，被發違反限聚令傳票，其餘被捕者涉嫌於賭博場所內賭博，警方將調查他們會否涉違限聚令。

共拘96人 無牌吧檢毒品

另油尖警區特別職務隊人員根據線報及深入調查後，昨凌晨約1時搜查尖沙嘴柯士甸路3號一單位，搗破一無牌酒吧，拘捕43男女，檢獲約35克懷疑氯胺酮（K仔）、6克懷疑霹靂可卡因、17粒懷疑忘我（俗稱搖頭丸）、7粒懷疑硝甲西泮（俗稱五仔）、28支烈酒、207罐啤酒及2萬元現金，毒品及酒類飲品總值約6.3萬元。

46歲酒吧男負責人及3職員，涉嫌販運危險藥物、無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途，男負責人被發限聚令傳票，其餘39名顧客涉嫌販運危險藥物及在無領取牌照的地方飲酒，他們亦可能已違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。《規例》訂明禁止於公眾地方多於4人群組聚集，如違規定可被定額罰款2000元。