滿雜物少人用 北角行人天橋大火

現場為橫跨英皇道及糖水道的行人天橋，其中一邊出入口連接康威商場，約10米外設有交通燈過路設施。昨早近7時，行人天橋有雜物起火，其後一段天橋陷入火海，並傳出爆炸聲。消防到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，經調查相信起火原因有可疑。

警列縱火緝一男子

露宿者長佔 衛生差市民「唔敢行」

天橋上大量雜物被焚毁，包括帳篷、健身器材及行李箱，有雙層牀被燒剩支架。警方暫列縱火案，通緝一名年約50至60歲瘦身材男子，他案發時身穿白衣及黑短褲。探員昨午在場檢走一批證物，包括噴漆及易燃液體罐，案件由東區重案組跟進。

在天橋附近開店的林女士說，「（天橋）衛生環境都好差呀！喺度廿幾年，我都唔敢行上去」，她建議政府部門認真處理露宿者霸佔天橋的問題。東區區議員李予信稱，天橋10多年來被露宿者佔據，現時少於10名露宿者在天橋生活，有社工及教會跟進，露宿者習慣將物品放在天橋上，導致行人空間狹窄，加上衛生問題，天橋亦無升降機，街坊鮮有使用。

路政署回覆稱，據初步觀察，天橋上蓋部分在火警中嚴重受損，已臨時封閉天橋，署方人員昨午聯同承建商及獨立檢測顧問檢查，初步確定天橋結構安全無受影響。天橋於1984年建成，長約68米，起火位置闊約5.5米，天橋是按照1970年代的建築標準建成，設計上已考慮須備一定耐火能力。

天橋建成後，區議會曾指出天橋所處位置有行人亂過馬路問題，當局於1993年在地面增設過路設施。審計署2007年發表報告，曾指出糖水道天橋使用率低。