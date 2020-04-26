黃大仙醫院廁所有偷拍鏡頭 男護被捕

因維修揭發 院方：涉案職員已離職

東華三院黃大仙醫院發言人表示，涉案職員已離職，院方亦已向員工交代事件。

警方稱，4月22日上午接獲黃大仙一間醫院報案，指醫院一個職員洗手間內發現有攝錄器材，懷疑有人偷拍。警方調查後，同日拘捕一名31歲男子，涉嫌破壞公眾體統。他已保釋，5月中須向警方報到，案件由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

消息稱，涉案廁所位處醫院的職員工作範圍，日前有工程人員維修時揭開牆邊渠蓋時，發現內有一部遠程攝錄機，駁有電線，估計是用作拍攝使用者如廁，有關廁所雖是男女混用的職員廁所，但主要是女職員使用。據了解，涉案者是一名姓趙男護士，警方接報當日傍晚到疑犯寓所蒐證，帶走一批證物，包括電腦和手機等，至於偷拍攝錄機安裝了多久、偷拍對象及目的等，仍有待深入調查。

東華三院黃大仙醫院發言人回覆查詢表示，該院早前接到報告，發現有懷疑鏡頭裝置在職員洗手間內，院方即時報警，並移除裝置；院方十分重視事件，個案已通報醫院管理層及醫管局總辦事處，有關職員現已離職。發言人補充，院方已巡查全院洗手間，沒有發現異常，並在事件翌日的員工論壇中主動公開事件，向員工交代。

翻查資料，一名25歲男實習醫生涉嫌於去年1月在瑪麗醫院宿舍偷拍男護士洗澡，警方在其手機發現有數百張男性裸照，該實習醫生其後被控一項遊蕩罪；去年5月一名男護士涉嫌在瑪嘉烈醫院的洗手間偷拍男同事，涉破壞公眾體統罪被捕。