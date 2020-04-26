住宅火1歲嬰亡、母危殆 洪水橋五口家傷 街坊架梯救人

疑電器肇禍

父圖爬窗入屋不果：仔呀，仔呀

不治男嬰約1歲，其38歲父親、33歲母親、6歲胞姊及4歲胞兄吸入濃煙不適，其中女戶主情况危殆，其餘3人情况嚴重。男戶主送院時情緒激動不斷高呼：「仔呀！仔呀！」現場為洪水橋盈福街8號翠珊園14座1樓單位，昨晚7時許單位突然起火及冒出黑煙，街坊報警及協助救人。消防到場開喉灌救，約半小時後將火救熄，初步調查認為廳中電器引起火警，單位面積400餘呎，起火原因仍待調查。警方事後到場拍照蒐證。

有短片拍到火警時單位火光熊熊，約6至7人用木梯爬上泵房頂，先後協助救出最少3人，包括女戶主及男女童。其後男戶主趕到現場即爬上泵房頂，圖從窗口爬入單位，但因火勢猛烈被消防員阻止。另外有消防開喉在外圍射水，戴上煙帽的消防由窗口進入單位。

街坊食客借梯爬泵房 鐵筆撬窗花

食肆老闆林先生說，火警發生時聽到有人在窗邊求救，但疑因有窗花而未能自行爬出，隨即與多名街坊、食客四出借來木梯及鐵筆等工具，先後攀上大廈泵房頂，以鐵筆撬開窗花，先後由單位房間救出一名女子及男女童。食肆職員阿榮稱，在附近取用最少4個滅火筒及10多桶水，以人鏈運送方式到單位外撲火，惟火勢愈燒愈烈，街坊被迫退回安全地點；其後見到男嬰父親到場，不顧一切爬水渠到泵房頂，但火勢仍猛，男嬰最後由消防救出送院。兩人及後得悉男嬰不治均感可惜。

居民欲救火 稱消防喉無水

居民李太說，火警時非常大煙，丈夫曾跑出走廊，打爆消防鐘，但開喉時發現無水，因知道樓下火警，即時安排家人返回單位廚房有水源的地方暫避，當時只聽到外邊不斷傳來「快啲，開窗救人呀！」其後家人由消防協助離開，幸無受傷。李太又說，大廈一梯兩伙，每年都會檢查消防系統，火警時警鐘有啟動，但會向大廈追究消防喉沒有水的問題。

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