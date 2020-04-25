Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
港聞
2020年4月25日星期六
港聞二
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
尊子漫畫
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
尊子漫畫
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
prev
next