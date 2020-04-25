港聞

港聞二

內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決

【明報專訊】立法會內會昨日召開第16次會議，仍未選出主席。被港澳辦、中聯辦點名「惡意拖延」主席選舉的公民黨郭榮鏗繼續主持會議，並處理有關立法會保安問題的動議。建制派「副班長」陳克勤會後稱，對郭的做法非常憤怒和不滿，斥郭與泛民「扯貓尾」、「玩攬炒」，拖延選主席，又說各種解決內會困局的方法已備妥，待了解外間法律意見後會作決定。郭榮鏗稱昨會議較順暢，但無法預測何時選出主席，重申內會爭議需要議員以「集體智慧」解決，而不是「靠嚇」稱要以DQ和控告議員。

處理動議 遭陳克勤批越權

內會昨討論是否處理由公民黨譚文豪提出的動議，要求立法會秘書長陳維安出席回應保安問題，使內會能公正地選舉主席。陳克勤重申郭榮鏗只有權處理主席選舉，無權處理動議，但郭反駁他有權處理與選舉有關的動議。會上又處理毛孟靜、莫乃光和梁繼昌等泛民動議的合併討論。

陳克勤會後被問到郭榮鏗將動議合併討論是否「釋出善意」，陳說不認同，因根本不應處理。郭榮鏗會後稱，決定合併討論是數月前的事，未來仍有9項合併討論、兩個決議案待處理。根據立法會文件，9項合併討論、13個動議全由泛民提出。

李慧琼重申不退選 免支持者失望

立法會主席梁君彥前日透露，3月已就內會情况外尋法律意見。競逐連任內會主席的李慧琼昨日在會前稱，若然昨日仍未能選出主席，相信梁君彥、議員和政府將會尋求其他方法解決。

她重申自己不會退選，因按立法會法律顧問意見，她退選亦不能主持會議。她批評任何人設法迫使候選人退選是不公義和違法；而她退選可能會令支持者失望，令民主派當選內會主席。

經民聯梁美芬在會上表明不同意立法會法律顧問的意見，認為李慧琼可處理選舉主席以外的其他內會事務。郭榮鏗稱，他同意立法會法律顧問意見，過去半年都是按立法會法律意見行事，若有另一套截然不同的意見，理據必須強烈及清晰。

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