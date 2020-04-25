曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權

明報記者 楊康琪

料不獲浸大續約 思考「如何搵食」

「做政治人，坐監是我們的工作，受苦是我們的抗爭。」昨日是邵家臻被判囚一周年，他在立法會辦公室受訪，寄語未來的議員和從政者要有坐監的準備。除無法競逐連任，身兼浸會大學社工系講師的邵家臻，現正面對浸大內部紀律聆訊，他說教席合約將在8月底完結，預料不被續約的機率很高。他說下半年開始未必再有正職，稍後將要思考「如何搵食」的問題。

建制派支持者現不時以「監躉議員」稱呼邵家臻，他對此一笑置之，稱坐監「是無可替代的經驗去講囚權」。被問到香港的囚犯權利是否比外國差，他說不能一概而論。他解釋，香港因土地問題，相比起日本、台灣和韓國等類似的經濟體，香港監倉空間是細小。他認為本港的探監制度要改善，建議仿效外地的「開放式探監」，囚犯毋須隔着玻璃見親友，「至少大家可以掂下隻手」。他認為香港部分囚權比日本好，例如日本監獄不容許囚犯工作時聊天，「我們（囚犯）輕鬆點……平日工作時可以傾偈」。

曾被獄中職員質疑撈政治資本

邵家臻說，在囚期間仍是議員，亦有糧出，就此曾被獄中的高級職員「睇死」他跟進囚權只為「撈政治資本」、議員生涯結束便不會再跟進。「我想向全世界人講，這是（跟進囚權）一個感召。」他說不會在離任立法會議員後便放棄囚權工作，因此成立「石牆花」延續使命。

憂被打壓 公司註冊後才加名

邵家臻說，當初申請成立公司時，憂慮被政府打壓，故董事名單沒他的名字，直至公司註冊後才加上。他說由於未知道政府對他的打壓會有多重，因此尚未想到營運模式，不排除以社企方式營運，稱除了繼續囚權倡議，希望可以為「手足」提供工作機會。