賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險

警搗6檔拘11人

以防疫例拘主持

被捕者當中，兩名賭檔負責人涉嫌管理賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，其中一人另涉藏毒和藏有工具可作吸食毒品用途。6男3女（29至51歲）賭客涉嫌在賭博場所內賭博被捕，其中一名持雙程證女子另涉嫌逾期居留。

警方表示，涉事賭檔均有黑幫背景，黑幫疑看中疫情期間持牌娛樂場所關閉，趁機在舊式住宅及商廈開賭。該6間賭檔面積均約500方呎，其中一間前身為醫務所，黑幫未有翻新店舖，疑以此作掩飾。

港島總區反黑組總督察謝子坤稱，涉事賭檔每間有3至5部釣魚機，會聘請本地人作「對分仔」，透過向賭客派彩時對分抽佣，賭檔更會提供免費劣質冰毒吸客。謝稱該批賭檔衛生欠佳，沒有提供酒精搓手液，賭客沒戴口罩，更會共用冰壺吸毒，增加傳播疾病風險。

拘8人街頭聚賭

兩人圍觀同涉違限聚令

另外，警方聯同食環一連3日在天水圍打擊街頭賭博，並於天澤邨及天華邨對開河畔搗破兩個賭檔，8名男子（51至71歲）涉「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」及違反「限聚令」被捕。另兩名男子圍觀時涉違反「限聚令」被票控。警方前晚亦在青衣長發邨亮發樓地下發現4男2名聚集，向各人發出「限聚令」告票。