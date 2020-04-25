世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀

研究中國進行 涉158人用藥

英國《金融時報》昨引述世衛一份意外於網上流出的報告草稿指出，中國對237名新冠病毒患者做瑞德西韋臨牀研究，當中158名病人接受瑞德西韋治療，另79名病人為對照組，結果顯示瑞德西韋未改善臨牀症狀，亦未減少血液中病毒量，更有18人因出現嚴重副作用而要停藥。

報道引述世衛回應稱，有關草稿正接受同行評審，草稿的作者早前應要求向世衛提供草稿，但其後世衛不經意且錯誤地將草稿發布到網站，發現後已馬上下架。

藥廠：研究結論沒有意義

瑞德西韋的藥廠美國吉利德亦發新聞稿稱，關於中國首個在嚴重患者身上試用瑞德西韋的研究只有很少病人參與，在初期已終止研究，無法提供有意義的結論。

吉利德又稱，有關報告含不當描述，有數據指出，特別在病發初期使用瑞德西韋有潛在優勢。

許樹昌：數據太少不作準

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，瑞德西韋在早期實驗室和動物實驗上效果正面，今次泄漏的報告草稿顯示只有百多名病人用藥，數據太少，且用藥組與同對照組數目不平衡，結果不能作準，亦未能否定瑞德西韋的作用。他認為藥廠最快於月底公布的超過3000人臨牀研究數據較有參考價值。

早前亦有研究用抗瘧疾的藥物「硫酸羥氯喹」（hydroxychloroquine）治療新冠患者，許樹昌說，已有研究指出它對於加快康復和減死亡率均無作用，其可引致心率不正的副作用，甚至會增加死亡率；另最少兩研究發現單用蛋白酶抑制劑無治療作用。就抽取康復者血清，用血清內的抗體為其他患者治療，據許樹昌所知，內地只做了數例，結果不能作準。

許樹昌說，目前瑞德西韋與香港正使用的三聯療法（混合用蛋白酶抑制劑、干擾素和利巴韋林），仍是兩大最有機會成為治療新冠患者的方法，香港大學正就三聯療法作臨牀研究，待研究結果發表後，將較清楚療法效果。

（抗疫新階段）