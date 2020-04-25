港聞

港聞一

世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀

【明報專訊】目前無針對治療新型冠狀病毒的藥物，各地爭相做臨牀研究，希望找到治療藥物，伊波拉藥瑞德西韋（Remdesivir）早前被看高一線，但外媒引述世界衛生組在網上泄漏的報告草稿指出，有200多人參與的研究發現，瑞德西韋未有改善臨牀症狀，更有18人出現嚴重副作用而要停藥。本港專家許樹昌稱該研究對象太少，不能作準，藥廠最快於月底公布的數千人臨牀數據較有參考價值。

研究中國進行 涉158人用藥

英國《金融時報》昨引述世衛一份意外於網上流出的報告草稿指出，中國對237名新冠病毒患者做瑞德西韋臨牀研究，當中158名病人接受瑞德西韋治療，另79名病人為對照組，結果顯示瑞德西韋未改善臨牀症狀，亦未減少血液中病毒量，更有18人因出現嚴重副作用而要停藥。

報道引述世衛回應稱，有關草稿正接受同行評審，草稿的作者早前應要求向世衛提供草稿，但其後世衛不經意且錯誤地將草稿發布到網站，發現後已馬上下架。

藥廠：研究結論沒有意義

瑞德西韋的藥廠美國吉利德亦發新聞稿稱，關於中國首個在嚴重患者身上試用瑞德西韋的研究只有很少病人參與，在初期已終止研究，無法提供有意義的結論。

吉利德又稱，有關報告含不當描述，有數據指出，特別在病發初期使用瑞德西韋有潛在優勢。

許樹昌：數據太少不作準

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，瑞德西韋在早期實驗室和動物實驗上效果正面，今次泄漏的報告草稿顯示只有百多名病人用藥，數據太少，且用藥組與同對照組數目不平衡，結果不能作準，亦未能否定瑞德西韋的作用。他認為藥廠最快於月底公布的超過3000人臨牀研究數據較有參考價值。

早前亦有研究用抗瘧疾的藥物「硫酸羥氯喹」（hydroxychloroquine）治療新冠患者，許樹昌說，已有研究指出它對於加快康復和減死亡率均無作用，其可引致心率不正的副作用，甚至會增加死亡率；另最少兩研究發現單用蛋白酶抑制劑無治療作用。就抽取康復者血清，用血清內的抗體為其他患者治療，據許樹昌所知，內地只做了數例，結果不能作準。

許樹昌說，目前瑞德西韋與香港正使用的三聯療法（混合用蛋白酶抑制劑、干擾素和利巴韋林），仍是兩大最有機會成為治療新冠患者的方法，香港大學正就三聯療法作臨牀研究，待研究結果發表後，將較清楚療法效果。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

【疫境仁心】印記
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
昨零確診 5日內第二次
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講