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醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型

【明報專訊】疫情下全球醫療保護裝備供應緊張，特別是N95呼吸器，各地爭相採購。本港醫院管理局一直蒐羅合規格的替代品，最近引入本地製造的納米纖維呼吸器。醫管局表示，該款呼吸器符合歐盟FFP2級別標準，現正安排醫護同事做面型配合測試，初步效果理想。局方估計日後每月可獲供應數十萬個呼吸器，盼未來長遠使用。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏昨接受訪問稱，截至昨日N95呼吸器的庫存量為230萬個，較上周少10萬個，估計足夠兩個多月使用。她說，疫情下N95呼吸器供應緊張，醫管局要開源節流，現時於全球直接採購以增加庫存量，而同事亦要用得其所。

她說，現時醫管局主要常用的N95呼吸器有3款，包括型號1860、1860S及1870+，當中以1860S這款細碼呼吸器使用量最多。

她說，為增加裝備選項，醫管局引入一款由創新及科技局轄下創科署研發、由本地生產商製造的納米纖維呼吸器。她說，該款呼吸器符合歐盟FFP2級別標準，可過濾0.3微米以上氯化鈉氣溶膠（氣霧）顆粒98%或以上。

160人做面型測試 九成通過

莊慧敏稱，至今已安排逾160名同事接受面型配合測試，約九成人通過，較以往常用的3款呼吸器僅六成至七成人通過的比率高，初步效果理想。她說，本周會分發約3000個呼吸器予聯網醫護測試，本月底至下月初會再收到約4萬個供測試，優先安排隔離病房、急症室及會做霧化程序的同事接受測試。

料每月至少可供應數十萬個

她說，未來供應給醫管局的貨量視乎生產商的原料是否充足，估計每月至少可供應數十萬個，期望長遠使用。

另外，她說醫管局亦考慮使用俗稱「豬嘴」的全面型可重用呼吸器，濾芯可防病毒但不防水，故使用時要額外戴面罩。

她說醫管局現有數百個全面型「豬嘴」，正研究有關的消毒和物流程序，暫未作臨牀應用。

公醫協會：佩戴更舒適

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，她已接受並通過納米呼吸器的面型配合測試，認為佩戴舒適。她說，以往常用的1860S呼吸器內層有毛裡，有時會導致皮膚敏感。她稱不太擔心新呼吸器的過濾效能。

註冊護士梁嘉芙表示，該款納米呼吸器較輕身，不會侷促，且更貼面，佩戴方法亦較N95簡單。

明報記者

（抗疫新階段）

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