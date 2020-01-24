港聞

港聞一

401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地

【明報專訊】工聯會議員麥美娟昨在立法會衛生事務委員會上表示，港府原於3月2日因疫情趨穩定，逐步回復公共服務，但輸入個案急增，致政府要推「限聚令」、抗疫基金。她認為應追究輸入個案的來源地，「1300多億元的第二輪防疫抗疫基金，是否應問他們拿（錢）？」食物及衛生局長陳肇始回覆稱，自3月以來大部分個案是輸入個案或輸入個案的緊密接觸者，而英國涉及約400宗輸入個案，為數最多，其次是美國。

政府2019冠狀病毒專題網站顯示，在潛伏期內有外遊紀錄的確診個案到訪過的國家或地區，最多是英國，有401宗，其次有84宗曾到過美國，第三位是法國，有46宗。（見表）

郭家麒：按麥邏輯 全球應追究中國

公民黨議員郭家麒隨即反駁指疫症叫「武漢肺炎」，質疑套用麥的邏輯，全球應追究中國，又表示現時每天約1100人由不同關口來港，本港現存30萬份試劑存貨應足以應付，要求食衛局擴大病毒檢測範圍至陸路關口的旅客。委員會主席、民建聯議員蔣麗芸糾正疫症名稱是2019冠狀病毒；民建聯議員葛珮帆更嚴厲譴責郭家麒身為醫生胡亂發言，「仇中及散播仇恨，沒完沒了」。

另外，社福界議員邵家臻稱社署為長者提供家居照顧，現僅維持送飯服務，冲涼及家居清潔服務暫停，引述有報道指八旬伯伯照顧九旬妻，因上門服務暫停，妻3個月無法洗澡致壓瘡惡化。蔣麗芸稱有特別邀請勞工及福利局派員出席，「可惜他們很忙，他們不肯出（席）」，促立法會秘書處去信反映。

人民力量議員陳志全關注「限聚令」等限制社交距離規例的執法標準不一，質疑警方不懂法例或濫權。陳肇始稱執法部門會檢視，局方亦會提供執法指引，又表示執法單位最初對法例認識不深，現已推行一段時間，相信較為清晰。由於多名議員問及若連續28日沒本地確診個案，是否即可撤「限聚令」及相關防疫措施，陳肇始表示28日沒確診個案是一個要點，同時需視乎整體及外地疫情，再定指引。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

【疫境仁心】印記
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
昨零確診 5日內第二次
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講