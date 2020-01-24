401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地

政府2019冠狀病毒專題網站顯示，在潛伏期內有外遊紀錄的確診個案到訪過的國家或地區，最多是英國，有401宗，其次有84宗曾到過美國，第三位是法國，有46宗。（見表）

郭家麒：按麥邏輯 全球應追究中國

公民黨議員郭家麒隨即反駁指疫症叫「武漢肺炎」，質疑套用麥的邏輯，全球應追究中國，又表示現時每天約1100人由不同關口來港，本港現存30萬份試劑存貨應足以應付，要求食衛局擴大病毒檢測範圍至陸路關口的旅客。委員會主席、民建聯議員蔣麗芸糾正疫症名稱是2019冠狀病毒；民建聯議員葛珮帆更嚴厲譴責郭家麒身為醫生胡亂發言，「仇中及散播仇恨，沒完沒了」。

另外，社福界議員邵家臻稱社署為長者提供家居照顧，現僅維持送飯服務，冲涼及家居清潔服務暫停，引述有報道指八旬伯伯照顧九旬妻，因上門服務暫停，妻3個月無法洗澡致壓瘡惡化。蔣麗芸稱有特別邀請勞工及福利局派員出席，「可惜他們很忙，他們不肯出（席）」，促立法會秘書處去信反映。

人民力量議員陳志全關注「限聚令」等限制社交距離規例的執法標準不一，質疑警方不懂法例或濫權。陳肇始稱執法部門會檢視，局方亦會提供執法指引，又表示執法單位最初對法例認識不深，現已推行一段時間，相信較為清晰。由於多名議員問及若連續28日沒本地確診個案，是否即可撤「限聚令」及相關防疫措施，陳肇始表示28日沒確診個案是一個要點，同時需視乎整體及外地疫情，再定指引。

（抗疫新階段）