料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢

旅發局昨與近1500個業界代表舉行簡報會，旅發局主席彭耀佳預計疫情過後，遊客傾向短途遊，健康概念也成新趨勢。旅發局分析，內地客傾向到低健康風險的目的地；日韓台以年輕及中年客的外遊意欲較高；長途客最快今年第四季開始外遊，預料加拿大、法國和德國外遊市場的復蘇較快。

業界稱累計百萬內地客推遲行程

促盡快放寬入境限制

內地、台灣及澳門抵港者的14天檢疫安排，港府暫未公布會否延長。香港入境團旅行社協會主席吳光偉透露，累計逾百萬名已報名來港的內地客，因反修例事件及疫情而延遲行程；而本地旅行社本月初亦收到內地旅行社查詢5月8日重新出團是否可行。他稱，現有籌組中的商務團，但人數不多，出發日期則視乎內地和港府何時放寬出入境措施。

立法會旅遊界議員姚思榮表示，業界雖期望盡快讓遊客來港，但首要本地社會有信心解除限聚令等防疫措施，下一步才考慮跨境遊的問題。他希望政府提供清晰標準，例如感染數字低至什麼水平，市面才回復正常。

本身是醫生的立法會議員郭家麒表示，本港疫情仍談不上安全，難以隨便提出重開關口。他認為重開的首要條件，是內地和本港最少28天沒有新增確診者，並在關口為每個抵港者做病毒測試，確保結果呈陰性才可入境。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，本港疫情近日漸趨平穩，可考慮逐步放寬口岸管制，讓疫情較輕的省市旅客入境，或入境後做定點檢疫，惟隱性及確診個案較多的湖北及廣東省等暫不宜放寬。

食衛局：制訂措施考慮多方因素

食物及衛生局回覆表示，制訂港口衛生等措施前，會考慮受感染人數、其分佈及增加速度外，亦考慮當地監測及控制疫情的措施、香港居民到訪當地的頻密程度等因素。

另外，昂坪360去年訪客為145萬人次，較2018年下跌逾20%，每日平均到訪人數較2018年下跌約17.5%至4445人。

（抗疫新階段）