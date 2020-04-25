撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯

本報昨日午飯時間在佐敦一帶所見，大部分食肆人流較少，大多都維持枱與枱之間相隔1.5米，或加上隔板。食肆普光齋內有二三十名食客，職員翁先生說該舖沒有因放寬規管而改動餐桌佈置，同樣是相隔1.5米，原本200個座位大減至約50個；食客亦沒增加。

盛記粥麵負責人施小姐表示，放寬規管對生意一點幫忙都沒有，「不是我可提供多少座位，而是根本沒人來吃」。她說因為加隔板、餐枱距離等措施，店內座位由40個減至24個，加上市民不願「搭枱」，根本無法將入座率推高。

黃家和促放寬6人一枱

同區龍鳳祥餃子館負責人陳小姐說，政府不放寬1.5米的規限，其店內只可提供12個座位，對比正常提供40個來說是很少。她認為本地疫情現主要是輸入個案，「限制社區活動似乎不是對症下藥」。她認為可繼續規定食客戴口罩，但應放寬餐桌距離。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，他昨在港島的酒樓見到客人比平日多，認為消費氣氛有好轉。他建議小型食肆盡量加上隔板，而非將餐桌拉開以提高客量。他又希望，在疫情緩和下，政府可將每枱食客限制由4人增至6人，「一家人去食飯都易點」，以增加食肆生意；如果未來14天沒有增加本地個案，政府可撤銷規管。

另外，食衛局表示截至昨日（24日）零時零分，食環署、衛生署、警方及民政事務總署對餐飲業務處所共巡查了63,920次，作出2718次勸喻，並提出47宗檢控。

（抗疫新階段）