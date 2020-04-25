港聞

港聞一

撤入座減半首日 食肆嘆生意仍難做：沒人外出食飯

【明報專訊】政府昨起放寬食肆入座減半的限制，本報昨午在佐敦一帶所見，食肆沒有滿座，人流亦不多。餐廳負責人認為放寬規管無助生意，「因沒人外出食飯」。業界代表則希望政府可考慮放寬每枱人數，由4人增至6人，方便市民一家外出用膳，刺激消費。

本報昨日午飯時間在佐敦一帶所見，大部分食肆人流較少，大多都維持枱與枱之間相隔1.5米，或加上隔板。食肆普光齋內有二三十名食客，職員翁先生說該舖沒有因放寬規管而改動餐桌佈置，同樣是相隔1.5米，原本200個座位大減至約50個；食客亦沒增加。

盛記粥麵負責人施小姐表示，放寬規管對生意一點幫忙都沒有，「不是我可提供多少座位，而是根本沒人來吃」。她說因為加隔板、餐枱距離等措施，店內座位由40個減至24個，加上市民不願「搭枱」，根本無法將入座率推高。

黃家和促放寬6人一枱

同區龍鳳祥餃子館負責人陳小姐說，政府不放寬1.5米的規限，其店內只可提供12個座位，對比正常提供40個來說是很少。她認為本地疫情現主要是輸入個案，「限制社區活動似乎不是對症下藥」。她認為可繼續規定食客戴口罩，但應放寬餐桌距離。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，他昨在港島的酒樓見到客人比平日多，認為消費氣氛有好轉。他建議小型食肆盡量加上隔板，而非將餐桌拉開以提高客量。他又希望，在疫情緩和下，政府可將每枱食客限制由4人增至6人，「一家人去食飯都易點」，以增加食肆生意；如果未來14天沒有增加本地個案，政府可撤銷規管。

另外，食衛局表示截至昨日（24日）零時零分，食環署、衛生署、警方及民政事務總署對餐飲業務處所共巡查了63,920次，作出2718次勸喻，並提出47宗檢控。

（抗疫新階段）

上 / 下一篇新聞

【疫境仁心】印記
【疫境仁心】印記
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
規管醫療儀器商17年未立法 議員：無王管
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
公告聲明非歐盟認證 廠商：僅證有交文件
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」
假陽假陰或誤判病情
假陽假陰或誤判病情
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律
有試場1/6人忘帶健康申報表
有試場1/6人忘帶健康申報表
考生：戴口罩損表現
考生：戴口罩損表現
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
JUPAS放榜延至8．13 各階段日程均推遲
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
料長途客最快第四季重返 旅發局：健康遊成新趨勢
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
401確診者曾訪英 麥美娟促追究來源地
昨零確診 5日內第二次
昨零確診 5日內第二次
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
醫局引入港產納米口罩 擬取代N95 達歐盟標準 更貼合本地醫護面型
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
開漏薄血藥 住院病人中風 另有醫生擴張尿管手術搞錯左右
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
賭檔免費冰毒吸客 共用冰壺增播毒風險
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
派錢1萬 陳茂波：6月申請7月派
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
曾囚8月無緣參選 開公司冀成社企 邵家臻辦石牆花維護囚權
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
內會主席仍懸空 郭榮鏗：「靠嚇」DQ無助解決
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
疑司機未落完客開車 老婦跌出小巴不治
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】民主派傾新西立會初選 街工話梁耀忠吸到淺藍票
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】郭家麒話梁美芬本領高 做唔到立會法律顧問
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】白兵幫陳克勤慶生日
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】關心竹君工時 陳沛然叫署長開記招
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講
【Emily】陳梓維提應試事項 網民：考緊先來講