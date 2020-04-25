警禁5．1集會遊行 職工盟上訴 稱警勸「最好自己取消」 提議社交距離式遊行未受理

警方指人多聚集高危：

有理由相信增感染風險 危害公安

警方昨晚公布，稱接獲一個團體通知打算於5月1日在港島區舉行兩個公眾集會及一場遊行，警方經風險評估後，認為有關集會及遊行屬人多聚集的高危活動，有理由相信舉行有關活動不單會增加活動參與者及其他市民感染新型肺炎的風險，亦會對市民的生命和健康構成重大威脅，危害公共安全及影響他人的權利。

警方認為有需要維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，因此禁止有關集會及反對遊行，並提醒市民，舉行、召集、組織或參與未經批准的集會或遊行，即屬犯罪。

職工盟主席吳敏兒昨晚表示收到警方通知反對5月1日的集會及遊行，表明會上訴，並會在上訴期間再次闡述社交距離式遊行方法，希望得到警方回應為何不可行，職工盟亦樂意再修訂，例如縮減每組人數。若上訴再被否決，她稱會有應變方案，例如在網上表達意見，但她表示失業率上升，打工仔水深火熱，「怎也不及可以出來遊行咁理想」。

吳敏兒說，職工盟早前向警方提出申請五一集會及遊行，但遭警方勸喻「最好自己取消」，故職工盟修訂申請，提出4人1組，每組維持1.5米距離，但警方仍反對，亦未有回應方案為何不可行，令人質疑反對出於政治審查。

警方消息人士指出，第599G章法例有關群聚的關鍵並非是否相識，而是行為上是否有共同目的。就算個別小組少於5個人，但如果與其他人因同一目的出現，便有機會違反相關法律。

工聯會早前亦申請於五一遊行，但已撤回。工聯會理事長黃國對本報表示，該會原計劃5月1日舉辦2000至3000人遊行，但限聚令延至下月7日，料遊行不會獲批，已自行撤回申請，但會舉辦「網上遊行」，供打工仔在網上留言，表達意見。

六四活動申不反對書 未有結果

另外，支聯會表示已於前日就六四一系列活動向警方申請不反對通知書，暫未有結果。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，對舉辦大型群眾聚集活動有很大保留，因本港未達到中斷社區傳播鏈、即連續28日零感染，亦擔心有隱形病患者。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，聚集本身不是問題，只要在「和平有序」下進行，風險有限，包括保持社交距離及全程戴口罩。不過他表示，若遊行期間場面失控，執法人員驅散人群時發生碰撞，就會增加傳播風險。

明報記者

（抗疫新階段）