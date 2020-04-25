有試場1/6人忘帶健康申報表

部分人填錯 部分只展示不知要交

考生真正考試前，要完成一系列程序，其一是交健康申報表。迦密中學傳播及公共關係主任鍾葆文稱，約10名考生忘帶申報表，要即場填寫，亦有人誤會只需展示健康申報表，不知道要交妥；甚至有人填寫了相反答案，即申報自己有急性呼吸道感染徵狀、正接受強制隔離等，經查問後始知是誤會。

陳世詠亦稱有考生忘記帶健康申報表，她擔心下周主科應考人數較多，會有大批考生即場填寫申報表，提醒考生在家已要填好。

有考生聚集聊天 教師勸喻

亦有學校反映試場發生不同情况，元朗商會中學校長丘志良稱，昨日所見，考生可能有一段時間沒見面，數人聚集聊天，要教師不斷勸喻，籲考生等入試場前盡量保持社交距離。伯裘書院校長黃頴東說昨日試場運作大致暢順，本來把搓手液放在學校門口讓考生自行使用，但發現需時較長，或令考生聚集，改為由教師為考生唧出搓手液，考生可一邊走入試場一邊搓手，加快整個流程。

順德聯誼總會梁銶琚中學副校長英佩詞表示，昨日僅60多人考試，下周考主科才是真正挑戰，將有多3倍考生人流，屆時小休時間會分散他們在不同樓層，亦會開放地下有蓋操場、一樓平台等，相信有足夠鬆動空間，亦會安排更多教師人手留意。

（抗疫新階段）