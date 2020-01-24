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DSE首日 無人體溫超標遭拒考 服退燒藥考生申報病徵離場 醫生：依賴自律

【明報專訊】受疫情一再拖延的中學文憑試（DSE）昨開考，首科視覺藝術有逾3300名考生。本報記者昨晨在試場外接觸到一名家長偕同女兒到場，稱女兒發燒及服用了退燒藥，希望可應試。考評局其後證實該考生申報有急性呼吸道病徵，自行離開，昨日無考生因過不到體溫檢測（耳探達38℃）而被臨場拒考。有醫生認為，要靠考生自律如實申報健康，因發燒考生服用退燒藥後，可通過體溫檢測。

考評局秘書長蘇國生稱，試場昨日運作大致正常，確診數字為零，是好開始，有信心文憑試可繼續進行。核心科考試下周開鑼，周一考通識科。

考評局：6人因病缺席 信學生自律

本報昨到大圍樂道中學門外觀察，昨晨約7時50分，有家長偕同女兒到校外，家長向記者表示，女兒前晚開始發燒，昨早仍未退，吃了退燒藥，但因網上資訊不清晰，不知如何處理，故特意到校，當時女兒稱希望可考試。二人其後獲校長邀請入校，逗留至約8時半離開，未知有否檢測體溫。校長蔡康年其後稱不透露個別考生情况。考評局學校考試及評核部總經理許婉清昨稱，該名考生申報有急性呼吸道病徵，沒有應考。蘇國生說，截至昨午3時，有6名考生因病或發燒缺席考試，除1人申報急性呼吸道病徵，其餘5名考生沒有到試場。

醫生：走廊廁所有風險 倘不適盡快求醫

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷稱，考場倚賴考生誠實申報健康狀况，因發燒考生服用退燒藥，一至兩小時內可退燒，或可通過體溫測試進入試場。他稱，發燒可因感染傳染病所致，考試期間雖無交流，考生於走廊等候及使用洗手間均有傳染風險，籲考生如不適盡快求醫。蘇國生昨稱，未有收到有學生虛報健康情况，相信學生自律。據考評局向學校提供的試場預防措施指引，如考生拒絕合作或作虛假、不完整或誤導申報，將受懲處甚或取消考試資格。

憂紅外線不準 學校逐一額探

試場探熱問題引起部分考生焦慮，擔心臨場被拒考。試場學校之一迦密中學昨有68名考生應考視覺藝術。傳播及公共關係主任鍾葆文稱，擔心紅外線裝置探熱不夠準確，故逐一為考生額探體溫，昨有3名考生額探超標，可能因太緊張、趕去試場令體溫升高，他們稍休息後再接受耳探量體溫，全數過關順利獲准考試。

元朗商會中學昨有50多學生到場考試。校長丘志良亦擔心紅外線裝置易受其他因素影響，如太陽太烈、學生拿熱食物等，為免體溫高的考生「走漏」，採取逐一額探程序，昨日過程順利。他稱，之後考試人數增加，會加快量體溫、健康申報程序，避免他們排隊聚集。另外，昨部分考場稱有不少考生忘記帶填妥的健康申報表（見另稿）。

今年因應疫情，學校考生因生病如發燒、須隔離或其他特殊情况缺席考試，可向考評局申請「科目評審成績」，最高獲第5級。考評局昨稱，共有178名學校考生因病或到海外升學退出今屆文憑試；有18人申成績評估，當中7名考生因身處外地或未能完成檢疫。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕蘇國生 新型冠狀病毒肺炎 文憑試

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