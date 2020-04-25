稱檢測公司代送檢 「衛署檢測不公開」

本報曾透過南丁格爾網頁上的電話熱線查詢產品詳情，其後以記者身分查詢有關衛生署回覆稱沒發認證事宜，一名「梁姑娘」回電，稱其產品經DNA檢測公司的「梁博士」透過「合規合法」途徑申請檢測，「去衛生署申請，但不是一個test paper，不是證書，是檢驗一些東西」。本報多次查詢「梁博士」全名及其DNA公司名稱，惟她拒透露。

稱不公開發售 只賣給會員及醫護

梁又稱，產品只提供給會員及醫護，不公開發售，又聲稱衛生署檢測是內部進行，不會公開，該公司網站及facebook亦沒寫「產品通過衛生署檢測」，不了解為何中小企研究所會這樣寫，其交給中小企研究所的文案「100%沒有提及呢句（通過衛生署檢測）」，已糾正了他們。

中小企研究所則向本報稱，所有產品資料由南丁格爾提供，研究所只是售賣平台，會把產品下架。

南丁格爾facebook及網站昨已刪除測試套裝內容，中小企研究所網站則刪除部分涉測試套裝的內容，包括「通過衛生署檢測」。

（抗疫新階段）