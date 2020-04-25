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專業試劑當家用賣 「歐盟認證」不實 另有產品稱經衛署檢測 衛署否認發認證

【明報專訊】衛生防護中心呼籲市民不應自行使用家用試劑驗新型冠狀病毒，但市面仍有售家用抗體快速測試套裝，當中有聲稱具「歐盟認證」的產品所展示的文件原來不是「歐盟認證」，且產品只供專業用，不可出售供自行測試；有產品則聲稱「通過衛生署檢測」，但衛生署回覆稱沒發認證。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱抗體測試尚未成熟，不建議市民自用，又說「商人頭腦很快」，建議政府盡快立法規管相關產品。

明報記者 黃心悅 陳柔雅 朱韻斐

本報檢視3款 售三四百元

許樹昌稱技術未成熟籲勿用

本報檢視市面3款新型冠狀病毒家用抗體檢測套裝，其中「全仁健康產品」在「健康生活易」網站所售的抗體檢測試劑，每套428元，聲稱準確率80％至85%，另聲稱「簡單操作，可自行於家中進行檢測」及「歐盟認證」，並附一張「Declaration of Notification（公告聲明）」（見另稿）；又表明檢測結果不可作診斷用途，假陽性和假陰性結果均有可能出現。

「公告聲明」當歐盟認證

網售平台:已售罄將查核

「健康生活易」網站的產品圖顯示，上述試劑包裝上有「廣州萬孚生物技術股份有限公司」字樣。萬孚回覆本報稱，該公司在港有授權經銷商，但沒有直接授權「全仁健康產品」出售，不清楚其所銷售的萬孚檢測套裝從何而來，而上述「公告聲明」不代表歐盟認證。萬孚稱產品只供醫療機構作專業使用，並非作個人家庭用途。「健康生活易」回覆稱，會向伙伴及其產品作基本查核，有關檢測套裝已售罄。

本報以電話、電郵及親身到全仁健康產品位於尖沙嘴中港城的辦公室查詢，至截稿前沒獲回覆。

另外，「中小企研究所」網站所售「南丁格爾醫療護理顧問」快速測試聲稱「通過衛生署檢測」，但衛生署回覆本報稱，並無向該產品發認證（見另稿）。

卓悅fb宣傳有售 產品沒放貨架

品牌稱從未售任何零售商

至於連鎖零售店「卓悅」亦有售抗體快速測試，每套349元。卓悅facebook專頁表示， 建議感染「風險高」者、例如照顧患者之醫護人員可一至兩日驗一次，而認為自己感染「風險較高危」的人，可3至4天驗一次。產品在7間卓悅有售，記者曾到銅鑼灣渣甸坊分店，需向店員查詢才能查看該產品。被標示在該產品的「Acecgt Group」回覆本報稱，從沒有向任何零售商（包括卓悅）賣試劑。

卓悅回覆稱正向供應商了解，又稱該測試套裝僅提供初步測試結果，只供參考用途，並不適用於診斷和治療。

消委憂不準致播毒 籲有懷疑求醫

消委會昨回覆稱關注這類快速測試的準確度，特別是若出現假陰性檢驗結果，不但會延誤患者病情，也可能誤導患者沒受感染，可以自由活動，增加傳播風險，為防疫帶來嚴重影響。病毒檢驗涉產品準確程度、患者體內的病毒量，須反覆測試、篩查，並由專業的醫療人員診斷，方能斷定是否確診。該會提醒消費者，不應自行購買或使用該類產品，如有病徵或懷疑，須盡快求醫，以保障自己和家人健康，並有助減低社區傳播機率。

海關：倘違商品例會執法

海關表示，商戶如在欠缺實質證據支持下，就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。海關補充，有留意市面快速測試劑出售情况，若發現涉違《商品說明條例》，會即採取執法行動。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕卓悅 健康生活易 抗體測試 新型冠狀病毒肺炎

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